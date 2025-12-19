¸ò¾Ä´ü¸ÂÇ÷¤ëÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤« ¡¡ÊÆÊóÆ»
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö£²£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢£±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë¡¢¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤ÇÃ»´ü·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âµá¤á¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Âè£²¤Î¡É¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡É¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Èà¼«¿È¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÄ¹´ü·ÀÌó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µåÃÄÂ¦¤âÃ»´ü·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï£³´§²¦¤ò¤Ï¤¸¤áÄÌ»»£²£´£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÆÍ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹Â¼¾å¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤ËÃ»´ü·ÀÌó¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¡Êº¬µò¤¬¤Ê¤¤¡ËÃ±¤Ê¤ë¿ô»ú¤À¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢£²Ç¯Áí³Û£´£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¡Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î£±¿Í¤ä£²¿Í¤ò¼º¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤â²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊ£»¨¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¤òÊü¤Ã¤¿¶½Ì£¿¼¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤«¤Ïµ¿Ìä¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¾ï¤Ëµ¿Ìä¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡×¤È¡¢Â¼¾å¤ÎºÍÇ½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÉÔ³Î¼Â¤µ¤Î¡ÉÀÞÃï°Æ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ã»´ü·ÀÌó°Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢£Æ£Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢£¸Ç¯Áí³Û£±²¯£¸£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£·£¹²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤ä¡¢£¹£µ¥Þ¥¤¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤Þ¤Ç»Ä¤ê£´Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢½ªÃåÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£