タレント・ぺえ（33）が18日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。6〜7年もの間“片思い”している俳優を明かした。

今回は人気企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。出演したのは元NMB48で歌手の白間美瑠、お笑いトリオ「3時のヒロイン」ゆめっち、グラビアアイドルでタレントの風吹ケイの3人で、それぞれの恋愛観などを赤裸々に語り合った。

その中で、風吹がお笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョに2〜3年間も片思いしていることを告白。「片思いの下積み」という言葉が飛び出すと、スタジオでVTRを見守っていたMC・ぺえが「“片思いの下積み”いいね」と言葉の響きが刺さった。

続けて「私も竹内涼真にそう思うかも」と明かすと、同じくMCのお笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀と人気ユーチューバーコンビ「平成フラミンゴ」のRIHOが「ん?」「え?」と聞き直した。稲田が「好きでしたっけ?」と尋ねると「私ね…結構ね…言ってなかったけど好きなの」と答えた。

竹内への片思い期間については「6〜7年」と告白すると、稲田は「6〜7年!?え?」と驚き、RIHOも「本当に?3週間くらいの話かと思ってた」と衝撃を受けていた。