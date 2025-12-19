今日19日の日中は、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。ただ、北海道では夜は雪や雨の降る所がありそうです。九州も夕方以降は所々で雨が降るでしょう。折りたたみ傘があると安心です。東海から西は最高気温が15℃以上の所が多く、福岡市や鹿児島市では20℃近くまで上がるでしょう。

今日19日 本州付近は広く日差し届く

今日19日は、本州付近は高気圧に覆われますが、夜には日本海から気圧の谷が近づくでしょう。





北海道では日中は晴れ間が出ますが、夜は所々で雪や雨が降りそうです。東北北部は雲が多く、午後は雨や雪の降る所があるでしょう。東北南部や北陸、関東はおおむね晴れて洗濯日和となる見込みです。東海から中国・四国も晴れますが、夜は太平洋側で一時的に雨の降る所がありそうです。九州は昼頃まで日差しが届くでしょう。夕方以降は雲が広がり、所々で雨が降りそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。沖縄は雲が広がりやすく、あちらこちらで雨や雷雨になるでしょう。

北日本は寒さ少し和らぐ 西日本は日差しが暖かい

今日19日の最高気温は、平年並みか高い所が多いでしょう。



札幌市は3℃と3日ぶりに真冬日(最高気温0℃未満)から解放されそうです。仙台市は11℃と昨日より4℃高く、3日ぶりに10℃以上となるでしょう。厳しい寒さが少し和らぎそうです。東京都心は12℃で昨日よりやや低いでしょう。この時期らしい寒さとなりそうです。



名古屋市は15℃、大阪市や広島市は16℃、高知市で17℃と平年を上回り、日差しが暖かく感じられるでしょう。福岡市や鹿児島市は19℃と、日中は厚手の上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。



昼間は暖かくても夜は冷えますので、イルミネーションを見に行く際などは寒さ対策をなさってください。