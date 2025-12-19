今日19日 北海道〜九州で日差し届く 東海以西は平年を上回る暖かさ 夜は雨の所も
今日19日の日中は、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れるでしょう。ただ、北海道では夜は雪や雨の降る所がありそうです。九州も夕方以降は所々で雨が降るでしょう。折りたたみ傘があると安心です。東海から西は最高気温が15℃以上の所が多く、福岡市や鹿児島市では20℃近くまで上がるでしょう。
今日19日 本州付近は広く日差し届く
今日19日は、本州付近は高気圧に覆われますが、夜には日本海から気圧の谷が近づくでしょう。
沖縄は雲が広がりやすく、あちらこちらで雨や雷雨になるでしょう。
北日本は寒さ少し和らぐ 西日本は日差しが暖かい
今日19日の最高気温は、平年並みか高い所が多いでしょう。
札幌市は3℃と3日ぶりに真冬日(最高気温0℃未満)から解放されそうです。仙台市は11℃と昨日より4℃高く、3日ぶりに10℃以上となるでしょう。厳しい寒さが少し和らぎそうです。東京都心は12℃で昨日よりやや低いでしょう。この時期らしい寒さとなりそうです。
名古屋市は15℃、大阪市や広島市は16℃、高知市で17℃と平年を上回り、日差しが暖かく感じられるでしょう。福岡市や鹿児島市は19℃と、日中は厚手の上着がいらないくらいの暖かさとなりそうです。
昼間は暖かくても夜は冷えますので、イルミネーションを見に行く際などは寒さ対策をなさってください。