Champion×JOURNAL STANDARD 別注スウェット♡

ファッションに敏感な方必見！JOURNAL STANDARDとChampionがコラボした新作リバースウィーブスウェットが登場。90年代アーカイブにインスパイアされたプリントと独自のステッチデザインが特徴的で、シンプルな中にも深みを加えています。タフな生地感と着込むほどに体に馴染む風合いは、リバースウィーブの魅力そのもの。これからの季節にぴったりなアイテムを、ぜひチェックしてみて♪

90年代アーカイブに着想を得たプリントデザイン

JOURNAL STANDARDとChampionの別注リバースウィーブスウェットは、90年代アーカイブに存在した地名プリントをベースにしています。

定番のプリントに敢えてクラシックな曖昧なフレーズを選ぶことで、ストリートやカレッジスタイルとも一線を画す独自の雰囲気を作り出しています。

このユニークなデザインは、シンプルなボディにランダムで複雑な要素を加えることで、まったく新しい魅力を引き出しています。

こだわりのステッチで、リバースウィーブに新しい表情を

このスウェットの最大の特徴は、ボディ全体に施されたステッチデザイン。

通常の仕様を超え、敢えてランダムに配置されたステッチは、リバースウィーブの伝統的な製法に新たな表情を与えています。

カラーや配置にこだわり、シンプルでありながら深みのある印象を与えてくれるデザインが特徴です。着込むほどに身体に馴染み、風合いが増していくので、長く愛用できるアイテムです♡

発売日と展開店舗情報、今すぐ手に入れたい！

「Champion × JOURNAL STANDARD 別注リバースウィーブスウェット」は、JOURNAL STANDARD全店舗およびオンラインストアで購入可能です。

カラーはBlack、BlackA、Gray、Navyの4色展開、価格は\16,500（税込）となっています。サイズはMとLがあり、幅広いシーンに対応可能。

オンラインストアでも購入できるので、手軽にチェックして、気になるカラーをゲットしてみてください♪

リバースウィーブの魅力を再発見！

JOURNAL STANDARDとChampionのコラボで生まれたリバースウィーブスウェットは、90年代のアーカイブからインスパイアを受け、クラシックでありながら新しい風を感じさせるデザインが魅力。

ボディに施されたこだわりのステッチと、着込むほどに体に馴染む生地感で、長く愛用できる一着です。

これからの季節、是非あなたのワードローブに加えて、特別なスタイルを楽しんでください♡