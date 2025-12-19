元NMB48で歌手の白間美瑠（28）が18日深夜に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。好きな男性のタイプをぶっちゃけた。

今回は人気企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。出演したのは白間、お笑いトリオ「3時のヒロイン」ゆめっち、グラビアアイドルでタレントの風吹ケイの3人で、それぞれの恋愛観などを赤裸々に語り合った。

白間は現在彼氏がいないことを明かすと、「男性のタイプ」について聞かれた。好きな男性のタイプについては「ムキムキで背中が大きくて」と筋肉質だとした。

さらに「毛が好き」と告白。この筋肉質で毛が好きというタイプに、ゆめっちは「一緒」と共感。風吹は筋肉質については「分かる!」と共感したものの、毛が好きということには「どういうこと?」と苦笑い。

白間は「ヒゲも好きやし、腕毛も好きやし。どこの毛も好き。男の人っていうのがあふれて…」と説明。だが「でも…下は嫌や」と伝えると、風吹は「え?ギャランドゥーは良いけど、Vはダメ?大矛盾やん。人間的に守らなあかんとこやから生えてんのにさ」とツッコミを入れて大笑いした。

また「香りとかは?」と体臭について聞かれた白間は「臭いの好き」とし「臭ければ臭いほど男らしさを感じる。清潔なのは清潔やねんけど、ワキガとか好き」とぶっちゃけた。これに、ゆめっちも同意見だったようで思わずハイタッチし、風吹は「マジで!?」と衝撃を受けていた。