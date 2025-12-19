2軍公式戦に参加するオイシックスで来年1月からチーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）に就任する桑田真澄氏（57）が18日、東京ドームホテルで就任会見を行った。2軍監督を務めていた巨人を電撃退団し、浪人生活を決断していたが熱烈オファーに心を打たれて翻意。勝利至上主義ではなく人材育成主義を掲げ、フロント業務に加えて現場での指導も含めてチーム強化に全力を注ぐ。

しばらくはスローライフを過ごすつもりだった。10月に巨人を電撃退団した桑田氏。「来年は充電期間、ゆっくりしようと思っていた。メジャーリーグを視察して情報をアップデートしたり、ワイン造り、お米作りしながら…」と考えていた。そこに届いたオイシックスからの熱烈オファー。「力になりたい気持ちが芽生えてきて。熱い思いに心打たれました」と新たな挑戦を決断したと明かした。

やるからには全力だ。掲げるのは巨人2軍監督時代と同様に「勝利至上主義ではなく人材育成主義」と言い切った。早大、東大の大学院で学んだ知見をもとに育成の3つのキーワードには「サイエンス、バランス、リスペクト」を掲げた。「スポーツ医科学を活用しながらバランス良く。練習、練習、練習はうまくならない。練習して、栄養取って、睡眠、休養。現場でもそうやって指導していきたい」と意欲を燃やした。

来季が2軍参入3年目。「資金力、戦力、劣ることは否めない。特に巨人と比べたら雲泥の差があると思う」と古巣の名門との違いは覚悟している。「僕一人が来たから急に強くなるわけにはいかない。勝負の世界の厳しさは分かっている」と言ったが、短、中期的な育成システム構築による選手強化を進め「将来的には育成と勝利を両立していくのが目標」と説明。「最終目標は大学の修士論文でも書いた“日本野球のさらなる発展”、ここが最大目標です」と決意を口にした。

米どころ新潟の球団で、2月にキャンプを張る予定の静岡県伊豆市の球場施設はワイナリーを併設。「これから球団経営、育成システム、チーム強化策、新たな試みができると思う。時代に即した文化づくり、チームづくりをして中長期的に強いチームに成長できるようにしていきたい。オイシックスという球団を、文化をつくって成長させていきたい」。念願の米やワイン造りとも縁がある新天地で、新たな野球人生の一歩を踏み出す。（青森 正宣）

≪池田社長 知見に期待≫会見に同席した池田拓史社長は、桑田CBOに求める役割について言及。（1）勝率5割以上でAクラス（2）今年は1試合平均1673人だった入場者を3000人へ増加（3）NPB、海外リーグを含めたプロリーグへ毎年5人の輩出の3点を挙げた。「球団をより多くの方に愛される、強いチームにしていただく。オイシックスのオリジナルのブランドの構築。多面的に経験、知見を注入していただく」とした。

▽オイシックス 正式名称は「オイシックス新潟アルビレックスBC」で、06年創設。07〜23年はBCリーグに参加し、24年から2軍のイースタン・リーグに参戦した。メインスポンサーは食品宅配会社「オイシックス・ラ・大地」（東京）。元日本ハムの武田勝氏が監督を務める。来季からは前広島・松山竜平、前阪神・渡辺諒、元巨人のウォーカーらが加わる。本拠地は新潟市内のハードオフエコスタジアム新潟。来季から「1リーグ3地区制」の東地区に所属予定となっている。

【桑田氏に聞く】

――今季、巨人2軍監督として戦った時のオイシックスのイメージは。

「武田監督の下、選手たちが粘り強く戦って、みんなで“オイシックスの粘りって凄いよな”とかそういう反省会をしたことを思い出しました。新潟は長男（真樹氏が15年にプレー）がお世話になっていまして。その間に試合もよく見に行きましたし、いい球団だなと」

――球団の成長に必要なものは。

「皆さんにはプロフェッショナルという言葉を常に頭に入れて行動、言動をしてもらいたい。それぞれのプロフェッショナルを自分で考えて、そして行動に移していく。ジャイアンツの選手にも“部活じゃないぞ”とよく言っていた。“我々はプロだぞ。しっかり実力をつけるための練習をしような”と」

――東京ドームホテルでの会見。

「まさか東京ドームホテルだと思わなかった。この東京ドームで活躍できる選手を輩出したいという高島（宏平）会長の思いと、僕が慣れ親しんだ東京ドームホテルで記者会見することで、ちょっと落ち着いてできるんじゃないかという配慮をいただいたんじゃないかなと」