12月21日（日）の「新婚さんいらっしゃい！」は、年に一度の笑いの祭典「M-1グランプリ2025」の放送日ということで、愛と笑いの祭典「新婚-1グランプリ2025」をお届け！

盛り上げてくれる特別ゲストは、「M-1グランプリ2021」王者、錦鯉の長谷川雅紀さんと渡辺隆さん。ボケの雅紀さんは、昨年8月に53歳で結婚。交際8年間で会った回数はたった15回！そして、最長で3年2カ月も会っていなかったというエピソードにMC２人も驚愕！？

「新婚-1グランプリ2025」では、今年登場した42組の中から、番組SNSやネットニュースの閲覧数など番組独自の指標をもとに、話題となった新婚さんをランキング形式で発表！

第10位は1月5日放送、歌舞伎界期待の女形・中村米吉さん夫妻。2人をよく知る俳優仲間・中村七之助さんと中村橋之助さんが、一緒にお酒を飲んだときのデレッデレエピソードを暴露！ちなみに後日談として、七之助さんが今年４月に結婚し、橋之助さんも先日、婚約を発表。相次ぐ歌舞伎界の結婚ラッシュについて、米吉さんは「この番組に出演してくれたら仕返しできるのに！」と語ってくれた。

第9位は7月13日放送、プロ囲碁棋士同士、横塚力さんと藤沢里菜さんご夫妻。交際を家族にも秘密にしていた2人だったが、一人暮らしの妻の家へ夫が泊まりに来ているとき、妻の母が突然訪問！そのとき夫は、妻のふわふわパジャマをぴちぴちの状態で着ながら炒飯をつくっていたという、なかなかの地獄絵図…。

第8位は9月21日放送、九州朝日放送アナウンサー・長岡大雅さんと元テレビ宮崎アナウンサー武田華奈さん夫妻。アナウンサー同士のプロポーズで流れた地獄のような時間を、実際の映像で目撃！MC藤井隆いわく「ホラーみたい」という衝撃映像だった。

第7位は10月12日放送、作家・岸田奈美さんと京都のお寺の副住職。結婚の決め手は、ダウン症だという妻の弟。ダメ男を見抜く力がすごいらしいが、会った瞬間、弟が夫に「喉が渇いた」と一言。2人で一緒にコンビニへ行き帰ってくると、夫が飲むヨーグルトを掲げ「買ってくれた～！」大喜び！無事、舎弟として家族の一員に認められたという、ほっこりエピソードが大きな反響を呼んだ。

ここで挟まれたスタジオトークでは、新婚である雅紀さんの話題に。プロポーズは特にしていないというが、振り返ってみれば「結婚したら携帯をファミリープランにできるね」という一言がそうだったんじゃないかと語る雅紀さんに、「安くしたいだけじゃねーか」とツッコむ渡辺さん。渡辺さんが雅紀さんの妻と初めて会ったのは、今年8月。紹介されるまで、実在しないのではと疑っていたという。

ランキングに戻り第6位は6月22日放送、22年間も妻を看病し続け結婚した、東京都の42歳と40歳の夫妻。病院で鬱病だと診断を受けた当日、義父に「仕事を辞めてでも支えたい」と告げた夫。現在はフリーの着付師として活躍する妻と、家族3人幸せに暮らす姿がVTRに映し出されると、MC2人も涙…。1枚のハンカチを共有し涙を拭っていた。

第5位は5月4日放送、22年間の一途な片想いを実らせた熊本県の43歳と45歳の夫妻。妻が夫に一目惚れするも、友だちとして近くにいようと決意し、恋心を隠し続けること22年。泊まりがけで遊びに出かけた先のホテルでついに告白しようとすると、「俺も好きじゃないと来んよ」というまさかの答えが！「とりあえず結婚すっか」という夫からのプロポーズに大喜びした妻の姿は必見！

第4位は4月13日放送、東京都に住む超ラブラブな51歳医師と24歳年下妻。妻は夫のクリニックで受付を担当。お昼休憩中には、院内でチュッチュッしまくる驚愕の光景が…！ これを受けて、雅紀さんに新婚生活を訊ねると、手をつないで歩くのも苦手なほどイチャイチャは苦手とのこと。お相手も求めない人らしく、冗談でバックハグをしたところ、「気持ち悪い！」と拒否られたんだとか…。

ここから、いよいよトップスリー！ 第3位は8月3日放送、MC陣にとっても「今年最も衝撃の出会い」だった大阪府の28歳と29歳の夫妻。なんと妻が加害者、夫が被害者の交通事故がきっかけとなった恋物語を、再現ドラマで紹介！追突された夫は妻の車の助手席に乗り込み、個人情報を確認。次の瞬間、「今日、花火大会があるんだけど一緒に観に行かない？」という驚愕の一言を…。

第2位は10月19日放送、なんと”同級生の娘”と結婚した、香川県に住む30歳差のカップル！53歳の夫と妻の母は、30年来の友人。当然のごとく反対されていたものの、好きすぎて24歳の妻にプロポーズ…。夫と母も知らない交際の瞬間を本人たちが再現ドラマで熱演！妻の母は「笑えますね」とあきれ顔だった。

そして栄えある第1位は2月16日放送、”同級生のおかん”と結婚した、静岡県の33歳と54歳の夫妻！ 初対面は授業参観で、中学の3年間は娘と同じクラスだった夫。すでに孫が4人もいた妻を射止めた衝撃の方法を、自ら出演の再現ドラマでお伝え！

一連の新婚さんたちのエピソードに、雅紀さんも「真実は小説よりも奇なり」と素直にビックリ。47歳独身の渡辺さんは、自分にも逃している出会いが意外にありそうだと反省…。今後は気を抜けないと奮起した渡辺さんに、MC陣が番組出場を促していた。

MC藤井隆・井上咲楽の「新婚さんいらっしゃい！」は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。

