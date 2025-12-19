視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

せいや探偵が調査した『全長３ｍのお化け自然薯』は、岡山県の男性（67）から。我が家の畑に埋まっている、お宝「自然薯」の掘り出しを手伝ってもらえないだろか？ その自然薯は自分で植えたものではなく、勝手になったもので、10年ぐらい前からそこにある。10年モノなので、土の中では３ｍ以上の長さになっているのではと期待している。自然薯は長ければ長いほど価値があり、３ｍだと数万円の価値があるのでは…。もし売れたら、８月に生まれた孫のために雛人形を買ってあげるつもりだ。なので早く掘り出したいのだが、実は問題があり…。その場所に厄介な障害物があり、掘り出すことが出来ないのだ。どうか自然薯を掘り出す手伝いをしてもらえないだろうか、というもの。

©️ABCテレビ

©️ABCテレビ

依頼者は、３ｍは伸びていると“200％”の自信はゆるぎない。だが、そこには地区の有線放送の電柱が！ ３ｍも掘れば電柱が倒れてしまうため業者を依頼すると、せいや探偵は可愛いキャラの吉野社長に興味津々で…。早速、掘り始めようとするのだが、依頼者は膝を痛めていて早々に戦線離脱。せいやと依頼者の奥様だけでは無理なので、自然薯堀名人と、自然薯農家の方が助っ人として来てくれた。３ｍほど掘ると自然薯が姿を現すが、サポートに入った吉野さんが表面を削ってしまった上、せいや探偵がポキッと折ってしまい…。自然薯掘りは前途多難の予感！？

©️ABCテレビ©️ABCテレビ

12月19日（金）夜11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、間寛平探偵が調査した『９歳の娘にキレイな三つ編みを』、エース探偵の『キンタマを後ろから触られると恐い！？』など、様々な依頼を解決した。