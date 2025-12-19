DeNAの東克樹投手（30）が18日、横浜市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、9000万円増の年俸3億円で更改した。3年連続2桁勝利となる14勝で、2年ぶり2度目の最多勝を獲得するなど不動のエースとしての地位を確立。23年の年俸2610万円からわずか3年で10倍を超える大台に乗せた左腕はメジャー挑戦を封印し、28年ぶりのリーグ優勝を目標に掲げた。（金額は推定）

喜びの笑みもわずかだった。更改を終えた会見の席。年俸3億円の大台到達に「非常にうれしく思うし、評価していただいたなと感じます」と素直に語った。わずか3年で年俸は10倍を超えた。すさまじい成長を遂げてきた30歳の心には、その喜びの奥に確かな覚悟と決意が見えていた。

質問が自身の将来像について及ぶと「メジャーのことですかね」と自ら切り出し、こう続けた。「（球団と）話はしてないですね。まずは本当に優勝すること。それを目標にやっているので。先のことは…」。昨オフ、元同僚で先輩のカブス・今永と会食し「興味が湧いてきたのは事実」と将来的なメジャー挑戦について口にした。だがそれは封印。全ては98年以来となるリーグ優勝のためだ。

絶対的なエースの座を築き今オフ、選手会長に就任。文字通りチームの大黒柱となり自身に「規定投球回数（のクリア）と貯金を8個以上つくりたい」とテーマを課した。優勝へフル回転する覚悟を示した上で、チーム全体へ目を向けて優勝のために必要なのは「若手の底上げ」と言い切った。

「能力ある選手はいっぱいいる。ただ、あとピースが一つ足りないから優勝を逃している。そのピース、僕が大事かなと思うのは若手の成長です」。期待する選手に石田裕、竹田の名前を挙げ「あの2人がローテの柱としてチームに貢献することはやってもらいたいかな」と強調し、同時に他の若手へ苦言も忘れなかった。

今の若手に求めるのは「貪欲さ」で知ってほしいのは「準備の大切さ」だ。「準備を怠る選手が多い。遠征に帯同しないときの残留練習で、携帯触りながらダラダラとストレッチしたり…。一つ言うのは“気付いたら野球人生は終わってるよ”ということ」。厳しさも優勝のため。ズシリと響く「ハマのエース」の言葉にリーグ優勝への覚悟と決意がにじんだ。（秋村 誠人）

≪今季契約更改6人目の3億超え≫東（D）が9年目となる来季年俸3億円で契約を更改。今季契約更改した投手の中で年俸3億円以上は伊藤（日）の3億4000万円を筆頭に6人目となった。また、DeNAで9年目での年俸3億円到達は6年目の山崎（20年3億5000万円）、8年目の筒香（17年3億円）に次ぎ、佐々木主浩（98年3億3000万円）に並ぶ3位タイのスピード。なお、球団の最高年俸は横浜時代の04、05年佐々木で6億5000万円だった。