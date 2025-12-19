『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）が12月14日に最終回を迎えた。20年にわたる馬主一家の継承を軸にした家族のドラマを、競走馬の血統と並べて描く本作は、競馬ファンと一般視聴者を巻き込んで、かつてない広がりを見せた。日曜21時枠の地上波ドラマ大本命の重責を見事に果たしたといえる。

参考：『ザ・ロイヤルファミリー』“耕一”目黒蓮が受け取った父の思い 人生の縮図のような最終回

『ザ・ロイヤルファミリー』の成功はいくつかの要因が考えられる。ここでは、競馬を題材にしたこと、継承というテーマ、ドラマで描かれた2025年の有馬記念について考えてみたい。

競馬はわりにあわないギャンブルである。運に左右されるのが競馬で、事前に精密に分析しても、本番で番狂わせが起きる。馬のコンディションや馬場の状態、天候によってレースの決着は変わる。他方で血統と調教がものをいい、騎手の手綱さばきによって馬のポテンシャルが引き出されるスポーツの側面も強い。

偶然性に支配される競馬をドラマで扱うことには一長一短がある。番狂わせを起こし、スリリングな展開を可能にする一方で、本命が勝っても破綻がなく予定調和と言われてしまう。あらゆる手を尽くし、一生懸命努力しても報われるとは限らない。歓喜の裏に絶望があって、人生の機微に通じ、学びと教訓がある。

競走馬を題材にした映像作品は過去にもあったが、競馬をドラマの中心にする際、誰の視点で構成するかによって描かれ方は大きく変わる。『ザ・ロイヤルファミリー』では、馬主の山王耕造（佐藤浩市）と息子の中条耕一（目黒蓮）、専任秘書の栗須栄治（妻夫木聡）を軸に、競走馬を育成するファームと調教師、ジョッキーが一つの“ファミリー”を形成し、有馬記念制覇の夢へと進んでいく。

そこに重ねられるのが競走馬の血統だ。サラブレッドは交配によって速くて強い馬を生み出す。優秀な種馬の需要は多く、最近も、一頭の親から生まれたきょうだい馬や子孫が重賞レースで次々と優勝するなど、競馬における血統の有効性は認められている。人と馬それぞれで、世代を超えて受け継がれる安定した縦軸があり、レースの偶然性という横軸と交差することで、ドラマの原動力になっているのが『ザ・ロイヤルファミリー』である。

今作では一貫して「継承」とは何かが問われていた。直接的には、競走馬の血統が世代を超えて受け継がれることで、登場人物でいえば、耕造から耕一へバトンが託されることだ。遺伝子レベルの継承はアナロジーでもある。本作の継承は、もっと広がりのあるコンセプトを示していた。

ドラマ終盤で、耕一が競走馬のロイヤルファミリーと馬主資格を耕造から相続する場面があった。親子の相続はもっともわかりやすい継承だが、それ以上に大事なのは、「日高の馬で有馬を制する」という夢を受け継いだことだ。それは一方的に押しつけられたわけではない。最終話で、耕一と椎名展之（中川大志）の印象的なシーンがあった。

「継承の奴隷になるな」と言い、継承は負債の繰越で自由になれと諭す展之に、レース当日、耕一はこう返す。

「継承は選び取るものなんだよ。俺は望んで夢を受け取って、自分のものにしたんだよ」

そこにあるのは自ら主体的に夢を実現する意志である。血の縛りが夢に変わったのは、人と人の絆があったからだ。生まれたばかりの競走馬を譲るため、必死に生きる耕造の思いを耕一は受け取った。調教師の広中（安藤政信）やジョッキーの翔平（市原匠悟）、山王家の人々。耕一にとって、ロイヤルファミリーを勝たせることは、彼らとともに生きることだった。

その上で、誰か一人を挙げるなら、栗須をおいて他にいない。栗須をどう位置付けるかは、今作の最重要ポイントである。税理士の栗須は耕造の右腕となり、有望な馬を探し人材を集める。耕造の思いを誰よりも理解し、耕造が死んだ後は、後継者の耕一を支えて夢への挑戦を後押しした。

耕造と栗須、栗須と耕一の関係性は、主従関係といえるし、師弟とも友情ともいえるが、一番しっくりくるのは「同志」だろうか。ただし、横一線ではなく、明確な上下関係がある。栗須は耕造と耕一に仕え、ときには意見を言っていさめたり、いざというときには体を張って守る。自身の判断で動く栗須は、執事の立ち回りに近いかもしれない。

何度も繰り返された「絶対に俺を裏切るな／絶対に私を裏切らないでください／絶対に僕を裏切らないでください」は、それぞれ耕造から栗須、栗須から耕一、耕一から栗須へ向けられた言葉である。これは何を意味しているのか。さまざまな解釈が可能だが、馬と人の関係がヒントになる。馬は臆病で繊細な動物だ。知らない人間には警戒心を抱き、背中から振り落としてしまう。馬と信頼関係を築かなければ、ゴールはおろか走ることすらできない。

馬の目線に立って、馬の心理を理解するホースマンシップの考え方に通じるが、乗る側が「お前を信じる」と伝えることで、任された馬も人間を信頼するのではないか。同じことが人間同士の関係にもいえる。人生をかけた挑戦で、パートナーに命を預ける意思が「俺を裏切るな」に込められているのではないだろうか。

ロイヤルファミリーが絶体絶命の逆境を乗り越えて立った有馬記念の舞台で、大激戦を制したのは、佐木隆二郎（高杉真宙）が騎乗するビッグホープだった。

椎名善弘（沢村一樹）が耕造にもちかけて、ロイヤルホープと自身の血統馬を交配して生まれたのがビッグホープである。ロイヤルファミリーにとってのビッグホープは、耕一にとっての山王優太郎（小泉孝太郎）や百合子（関水渚）に当たるかもしれない。伏兵ビッグホープは、父譲りの末脚の爆発力で中山の坂を駆け上がる。ライバルの勝利を目撃した栗須の表情は、この世のあらゆる感情が混じり合ったような複雑なものだった。

ダークホースのビッグホープが勝つシナリオは下剋上そのものだ。これまでの日曜劇場なら、隆二郎とビッグホープが主人公でもおかしくない。隆二郎はソーパーフェクトを降ろされ、新星の走りに賭けた。主人公が敗者の側にいることをどうとらえればよいだろうか。

一つは、椎名や隆二郎も夢を共有する人間であることだ。椎名は、耕造のロマンに魅せられた一人である。隆二郎は、ある出来事がきっかで中央競馬にいられなくなり、地方競馬から頂点を目指してきた。椎名はライバルとして、隆二郎はロイヤルチームを離れたあとも、立場を超えて切磋琢磨してきた。彼らが有馬を目指すことを誰も否定できない。椎名と隆二郎は、耕造の魂を継承しているからだ。

もしロイヤルファミリーが勝っていたら、勝者が敗者を見下ろす図式が生まれていた可能性はある。それを“ファミリー（家族）”と呼びことはできるだろうか。一歩間違えるとホモソーシャルな関係に傾斜する危険がある本作で、ビッグホープが勝ったことは家父長的な家族観を解体する意義も備えていたと考える。

栗須からすると、敗れはしたものの、これ以上ないくらいすがすがしい幕切れだったはずだ。耕造に対する約束は別の形で果たされた。耕造から解放された栗須だったが、耕一との約束は生きている。耕一の「僕を裏切らないでください」は、有馬を目指す二人の本当のスタートだったのだろう。

血のつながりが夢になり、魂の継承へ至る。今作が広く受け入れられたことは、下剋上的な正義よりも優先すべき価値があることを示唆していた。2026年の午年を前に最高の夢を見せてくれた『ザ・ロイヤルファミリー』に心から拍手を送りたい。

（文＝石河コウヘイ）