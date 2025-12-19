女優の北川景子（39）が18日、都内で不動産開発大手「森トラスト」の新CM発表会に出席。来年の抱負に「体温アップ」を掲げた。

放映中の新CMではトラと夫婦という設定で貴婦人役を演じた。この日はCMで着用した帽子とドレス姿で優雅に登場。出たマスの質問に答えるすごろくでは「目標は今年どれくらい達成できた？」というお題が。主演映画「ナイトフラワー」（監督内田英治）でドラッグの密売に手を染めるシングルマザー役で新境地を開拓。NHK連続テレビ小説への初出演も果たし、充実の一年を振り返った。

私生活では2児の母として「下の子が走ったり、しゃべったりするようになって、きょうだいでケンカするようになった」と子の成長を実感。「育児や学校行事をやりながら仕事も頑張った。両輪で倒れることなくできたのは本当に良かった」と安堵（あんど）の表情。

明くる年は「体温」をさらに伸ばしたいと珍しい回答。「百発百中で子供が風邪をひくとうつる」とママならではのお悩みで、体温を高めて免疫力をアップしようという考えだ。「ナイト…」でボクサー役を演じた森田望智（29）から「格闘技をやって筋力がついたからか体温が高くなって、風邪をひいたりしんどくなったりしなくなった」と勧められたといい、「産後嫌になってやってなかったけど、久しぶりに筋トレを再開したい。一年中、役的にもやつれていたので、健康を取り戻していきたい」と意欲を口にした。