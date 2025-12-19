12月27日（土）よる11時30分より、日本テレビ系にて「サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆」の放送が決定！

今年4月からレギュラー放送がスタートした、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」。37回目となる年内最後の放送は、1時間の年末スペシャル。初開催となる“推しの降る音楽祭”には豪華3組のアーティストが登場！絢香、マカロニえんぴつ、ILLITの3組を、佐久間大介・日村勇紀の2人が深掘り！

これまで番組で様々な人やモノ、出来事の魅力を深掘りしてきたMCの二人が、普段は見せないアーティストの素顔や、音楽制作の裏側、歌詞に隠された想いを語りまくる！さらに各アーティストのスペシャルパフォーマンスにも注目！もちろん、アーティストを推す“おしつじさん”にも豪華出演者が登場する。

▼TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含めた特別版を無料配信！

TVer：https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer

＜世界的人気ガールグループ「ILLIT」推し＞

2023年、韓国のサバイバル番組から誕生した5人組ガールグループ。デビュー曲「Magnetic」が世界的に大ヒット。ミュージックビデオの再生回数は驚異の2億7000万回超え！さらにデビューからわずか2年で紅白歌合戦に連続出場。いまILLITがこれほどまで推されるのは一体なぜなのか？そこには、ただの「可愛い」ではない、全世代に刺さる「新しい可愛さ」があった！さらに、楽曲にも他のガールグループとは違った特徴があるというILLIT。その魅力を解き明かす。

50代になりK-POPダンスにひかれて気づけばオタク化していたという森口博子や、K-POP情報を発信する有名インフルエンサーのよぬそんいさんが登場して魅力を語り尽くす。

ILLITはスペシャルステージで新曲「NOT CUTE ANYMORE」を披露。かわいいだけじゃない魅力を爆発させる！

＜歌詞に隠された想いを解き明かす「マカロニえんぴつ」推し＞

人気バンド・マカロニえんぴつを深掘り！2012年に結成し、インディーズ時代からライブハウスを中心に人気を集め、2020年、ミニアルバム『愛を知らずに魔法は使えない』でメジャーデビュー。その後、「恋人ごっこ」や「なんでもないよ、」など数々のヒットソングを生み出し日本レコード大賞では「なんでもないよ、」が優秀作品賞を受賞。話題曲を作り続ける彼らは今年デビュー10周年を迎える。その人気の理由を深掘り！

メンバー全員が音大出身という彼ら。その魅力を乃木坂46・弓木奈於とダイノジ・大谷ノブ彦が熱弁。ポップな旋律に潜む歌詞の秘密や、実験的といわれる彼らの音楽性を語り、佐久間と日村に魅力を伝える。

さらに、スタジオに本人が登場し音楽制作の裏側を語る。人気曲「恋人ごっこ」と新曲「パープルスカイ」のスペシャルライブも必見！

＜デビュー20周年 唯一無二の歌声の歌姫「絢香」推し＞

デビュー20周年を控える歌姫・絢香を深掘り。2006年、「I believe」でメジャーデビューを果たすと、「三日月」が自身初となるオリコン週間ランキング初登場1位を獲得するなど瞬く間に注目を集め、新人ながら紅白歌合戦にも出場。その後、NHK連続テレビ小説（朝ドラ）主題歌の「にじいろ」など、数々のヒット曲を生み出し、音楽シーンをリードしてきた。来年、メジャーデビュー20周年を迎える彼女が長年第一線で活躍し続ける理由を深掘ると、そこには聴く人全員の心に染み渡る「説得力のある歌声」に隠された秘密があった。

大原櫻子が“おしつじさん”として登場し、自身の人生を変えたという絢香の魅力を語る。「広範囲の音域をもつ歌声」や、飾らないストレートな歌詞の秘密に佐久間＆日村と迫る。

スタジオでは、ルーツであるゴスペルやマイケル・ジャクソンの影響を絢香が語る。スペシャルライブでは大原の人生も変えた名曲「みんな空の下」と新曲「Wonder!」を披露！

■番組概要

「サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆」

2025年12月27日（土）23:30〜24:25 日本テレビ系で放送

放送後からTVerにて無料配信を実施

出演：

佐久間大介（Snow Man） 日村勇紀（バナナマン）

ILLIT、絢香、マカロニえんぴつ

大原櫻子、森口博子、弓木奈於（乃木坂46）、大谷ノブ彦（ダイノジ）、よぬそんい

チーフプロデューサー：矢野尚子

プロデューサー：柏原萌人

演出：田村幸大

制作協力：デージカンパニー ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

