¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÀéÍÕÉ´²»¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢19Æü³«Ëë
¡¡ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÃË½÷¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£18Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤Ï¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼ºÂ®¤·¤Æ5°Ì¡£½¤Àµ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÎÑ²Ì¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÃåÉ¹¡£¡ÖÍ¥¾¡¤ò»ëÌî¤Ë¡£¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤Î20Ç¯´Ö¤Ç°ìÈÖ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¢¦½÷»Ò¤Î¸ÞÎØÁª¹Í¾õ¶·¡¡ÆüËÜ¤Ï3ÏÈ¤ÇÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢»Ä¤ë2¿Í¤ÏÁí¹çÅª¤ËÁª½Ð¡£Á´ÆüËÜ¤Î2¡¢3°Ì¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¾å°Ì2¿Í¡ÊÃæ°æ¡¢ºäËÜ¡Ë¡¢º£µ¨¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¾å°Ì3¿Í¡ÊºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤òËþ¤¿¤¹Áª¼ê¤«¤é2¿ÍÌÜ¤ò·è¤á¡¢¾åµ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤ÆÁª¹Í¤«¤éÏ³¤ì¤¿Áª¼ê¤ÈÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì3¿Í¡ÊºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¡¢µÈÅÄ¡Ë¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁÆÈ¼«¤Îº£µ¨¹ñºÝ¶¥µ»²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì3¿Í¡ÊÃæ°æ¡¢ºäËÜ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¡¢º£µ¨¤ÎÁí¹çÆÀÅÀÊ¿¶Ñ¾å°Ì3¿Í¡ÊºäËÜ¡¢Ãæ°æ¡¢ÀéÍÕ¡Ë¤«¤é»Ä¤ë1¿Í¤òÁª¤Ö¡£Ê£¿ô¤Î´ð½à¹àÌÜ¤Ç¼¡ÅÀ¤ÎÅÏÊÕ¡¢½»µÈ¤â¸õÊä¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£