『サクサクヒムヒム』音楽特番12.27放送！ 絢香・マカロニえんぴつ・ILLITの素顔を佐久間大介＆バナナマン日村が引き出す
トークバラエティー『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）の年内最後となる12月27日23時30分からの放送は、『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』と題した1時間半の年末スペシャル。絢香、マカロニえんぴつ、ILLITが登場する。
【写真】絢香、マカロニえんぴつ、ILLITがここでしか見られない素顔を見せる！
2023年、韓国のサバイバル番組から誕生した5人組ガールグループ・ILLIT。デビュー曲「Magnetic」が世界的に大ヒット。ミュージックビデオの再生回数は2億7000万回超え。さらにデビューからわずか2年で紅白に連続出場。いまILLITがこれほどまで推されるのはいったいなぜなのか？ そこには、ただの「かわいい」ではない、全世代に刺さる「新しいかわいさ」があった。さらに楽曲にも他のガールグループとは違った特徴があるというILLIT。その魅力を解き明かす。
50代になってK-POPダンスにひかれて気づけばオタク化していたという森口博子や、K−POP情報を発信する有名インフルエンサーのよぬそんいが登場して魅力を語り尽くす。さらにスペシャルステージでは新曲「NOT CUTE ANYMORE」を披露し、かわいいだけじゃない魅力を爆発させる。
さらに、人気バンド・マカロニえんぴつを深掘り。2012年に結成し、インディーズ時代からライブハウスを中心に人気を集め、2020年、ミニアルバム『愛を知らずに魔法は使えない』でメジャーデビュー。その後、「恋人ごっこ」や「なんでもないよ、」など数々のヒットソングを生み出し、日本レコード大賞では「なんでもないよ、」が優秀作品賞を受賞。話題曲を作り続ける彼らは今年デビュー10周年を迎える。
メンバー全員が音大出身という彼ら。その魅力を乃木坂46の弓木奈於とダイノジ大谷が熱弁。ポップな旋律に潜む歌詞の秘密や、実験的といわれる彼らの音楽性を語り、MCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）に魅力を伝える。さらにスタジオに本人が登場し、音楽制作の裏側を話す。人気曲「恋人ごっこ」と新曲「パープルスカイ」のスペシャルライブも見どころ。
歌姫・絢香は、2006年、「I believe」でメジャーデビューを果たすと、「三日月」が自身初となるオリコン週間ランキング初登場1位を獲得するなど瞬く間に注目を集め、新人ながら紅白歌合戦にも出場。その後、NHK連続テレビ小説（朝ドラ）主題歌の「にじいろ」など、数々のヒット曲を生み出し、音楽シーンをリードしてきた。来年、メジャーデビュー20周年を迎える彼女が長年第一線で活躍し続ける理由を深掘りすると、そこには聴く人全員の心に染み渡る「説得力のある歌声」に隠された秘密があった。
俳優・歌手の大原櫻子が「おしつじさん」として登場し、自身の人生を変えたという絢香の魅力を語る。「広範囲の音域をもつ歌声」や、飾らないストレートな歌詞の秘密に佐久間＆日村と迫る。スタジオではルーツであるゴスペルやマイケル・ジャクソンの影響を本人が語る。スペシャルライブでは大原櫻子の人生も変えた名曲「みんな空の下」と新曲「Wonder！」を披露。
これまで番組でさまざまな人やモノ、出来事の魅力を深掘りしてきたMCの2人が、今夜は普段は見せないアーティストの素顔や、音楽制作の裏側、歌詞に隠された想いを語りまくる。さらに番組スペシャルパフォーマンスも。アーティストを推す“おしつじさん”にも豪華出演者が登場する。
『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』は、日本テレビ系にて12月27日23時30分放送。
