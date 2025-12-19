「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ（年齢非公表）が１８日、都内で記者会見を開催し、来年４月３〜５日に東京ガーデンシアターで日本公演「ＹＯＳＨＩＫＩ ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ ２０２６ 覚醒前夜―Ｔｏｋｙｏ ３ Ｎｉｇｈｔｓ 世界への第一章」を行うと発表した。ディナーショーを除いた国内公演は自身約２年半ぶり。昨年１０月に受けた３度目となる首の手術以降では初めてとなる。

ついにＹＯＳＨＩＫＩが完全復活を果たす。公演の発表とともに「本格的なアーティスト活動を復活させます」とクールに宣言。内容について「新曲のパレードになると思います」とした上で「今回は東京から世界へ向かおうということ」とその後の海外公演もにおわせた。

首の状態については「今もリハビリが続いている」と説明。今年３月に東京ドームで行われたＭＬＢ日本開幕戦・ドジャース対カブス戦で国歌をピアノ演奏した際は「指がほとんど動かない状態だった」というが、地道にリハビリしたことで回復傾向に。この日もサンタの帽子をかぶって滑らかなピアノ演奏を披露し、順調ぶりをアピールした。

２０２５年は活動拠点を置く米ロサンゼルスで１月に山火事が発生し、自身も避難。アクシデントにも見舞われる一年となり、今年の漢字を問われると「リハビリもつらかったので『涙』。前向きに頑張ろうと思いながらも、涙を流しました」と明かした。

それでも、「来年は驚くようなことが発表できると思いますので、来年は『驚』で」とニヤリ。関係者によると順次様々な発表を行う予定だといい、ＹＯＳＨＩＫＩも「楽しみにしていてください」と期待を抱かせた。体調を万全に整え、２０２６年はフルパワーで世界中を楽しませる。