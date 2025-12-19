バドミントン・ワールドツアーファイナル

バドミントンの今季成績上位者で争うBWFワールドツアーファイナルズが17日、中国・杭州で開幕した。試合に先立ち行われた前夜祭には、女子シングルスで世界ランク9位の19歳・宮崎友花（ACT SAIKYO）が出席。赤を基調とした艶やかな振袖姿を披露すると、海外ファンを魅了している。

コート上の表情とは一変、華やかな装いで会場を魅了した。宮崎が身に纏ったのは、深みのある赤色に豪華な刺繍が施された振袖。帯や小物まで丁寧に整えられ、気品が漂う装いとなった。

宮崎は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。海外ファンから絶賛のコメントが相次いだ。

「本当に美しい」

「ああ、彼女はベストドレス賞を受賞するべきよ……女優のようだわ」

「ほんっっとうに可愛い」

「本当に??? 彼女がベストドレス賞じゃないのか???」

「着物を着ている彼女はとても素敵だ」

「彼女はオンリーワンよ」

「若くて、可愛らしい！」

「あなたのファッション最高よ」

「ナチュラルビューティー」

宮崎は2022年の世界ジュニア選手権を16歳で制した期待の新星。今季は3月に台湾・台北で行われたヨネックス・台北オープンで優勝。今大会はグループAで2連敗スタートとなっている。



（THE ANSWER編集部）