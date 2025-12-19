ＤｅＮＡ・東克樹投手が１８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、９０００万増の３億円でサインした。“大トリ更改”で大台に乗せたエースは、チームのリーグ優勝への絶対条件として「若手の底上げ」を挙げ、後輩たちの練習の取り組み態度についても苦言を呈した。（金額は推定）

投手陣の大黒柱として、忌憚（きたん）のない意見を口にした。「あとひとつピースが足りないから、優勝を逃している。そのピース、僕は若手の成長だと思う」。看過できない場面も折に触れ目についたといい「準備というところでは、携帯を触りながらストレッチしたり。そういう選手が非常に多い。一つ言えるのは、気付いたら野球人生終わってるよと。いかにそれを早く自覚するか」と直言した。

今季は１４勝（８敗）を挙げ最多勝のタイトルを獲得。３年連続２桁勝利もマークし、「３年続けて結果を出してこそエース」との自らの公約を有言実行してみせた。新選手会長にも就任し、「来季は個人というよりも、チームのリーグ優勝が一番の目標」と話す左腕は、勝つための姿勢を貪欲に追い求めていく。