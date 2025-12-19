Ｊ１清水が来季の新戦力として、韓国Ｋリーグ１部の浦項で同国代表歴を持つＤＦパク・スンウク（朴承旭＝２８）を完全移籍で獲得することが１８日、複数の関係者の話で分かった。近日中にも正式発表される見通し。

１８４センチの右利きでセンターバック（ＣＢ）を主戦場とし、サイドバックやボランチもこなす。キックの精度が高く、最終ラインからのビルドアップ能力にもたけており、足元の技術と走力を兼ね備えた現代的なＣＢと言える。また、実直な性格で統率力にも優れているという。

２０１９年にＫリーグ３部の釜山に入団し、２１年に浦項へ移籍。２４年のＷ杯アジア２次予選で韓国代表に初招集され、２５年の東アジアＥ−１選手権（韓国）では日本戦にも出場していた。既に兵役を終えている。

今季を１４位で終えた清水は失点数がリーグで７番目に多い５１だった。新たに吉田孝行監督を迎える来季へ、守備の軸となるＣＢの補強は必須となっていた。パクはかねて日本でプレーしたいという意向もあったといい、国内外のクラブが獲得に乗り出していた争奪戦を清水が制した形となった。