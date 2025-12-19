「この2人で何回優勝してるんだろう…」柔道界のレジェンドが「時の人」山本由伸との2ショットを公開 初対面で「先入観が吹き飛びました」
谷亮子さんと初対面を果たした山本由伸(C)Getty Images
柔道女子48キロ級で、2つの金メダルを含む五輪5大会連続メダリストの谷亮子さんが、12月19日までに自身のインスタグラムを更新。ドジャースの山本由伸と初対面したことを明かし、豪華な2ショットを公開した。
【写真】超豪華！谷亮子さんが投稿した山本由伸との2ショットを見る
「山本由伸選手とお会いしました」と書き出した谷さんは、山本を「時の人！」と紹介。「多くの人々から愛され、今一番注目を集めている世界で大活躍中のアメリカ大リーグ ドジャースの山本由伸選手。もちろんこれからも、益々ご活躍されます」と記した。
山本は17日に第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞。谷さんも東京都内で開催された表彰式とパーティーに招待され、対面が実現したという。
谷さんの夫・佳知氏は、山本と同じオリックスOB。「NPB時代はオリックス・バファローズでご活躍され、谷から由伸選手について、野球も世界一だが、何より人柄が本当に素晴らしいと以前から伺っておりましたので、私は初対面でしたが本当に終始優しく穏やかで、素敵な笑顔がとても印象的な方でした」と振り返った。
その上で「野球選手は大柄な選手が多いイメージを持っていましたが、由伸選手に実際にお会いするとそれまでの先入観が吹き飛びました」と谷さん。「あの体のどこから世界を魅了する顕在能力があふれ、潜在能力が秘められているのでしょう」「また、そのギャップこそが、人々に大きな勇気と希望、そして元気を与えてくれるのでしょうね」と感嘆した様子だ。
最後には「2026年、更なる成長を誓う由伸選手！いつかみんなで！その勇姿を応援に行きたいと思った方でした。これから益々のご活躍と成功を応援しています」とエールを送った。
谷さんの投稿に対して、フォロワーは大感激だ。「まさに夢のツーショッ ト」「この2人で何回優勝してるんだろう…」「亮子さんも沢山の勇気と元気、パワーを大勢の人達に送ってくれてた人ですよ」「亮子さんはずっと『時の人』でしたよ」といったコメントが寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]