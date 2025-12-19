「この2人で何回優勝してるんだろう…」柔道界のレジェンドが「時の人」山本由伸との2ショットを公開　初対面で「先入観が吹き飛びました」

谷亮子さんと初対面を果たした山本由伸(C)Getty Images

柔道女子48キロ級で、2つの金メダルを含む五輪5大会連続メダリストの谷亮子さんが、12月19日までに自身のインスタグラムを更新。ドジャースの山本由伸と初対面したことを明かし、豪華な2ショットを公開した。

「山本由伸選手とお会いしました」と書き出した谷さんは、山本を「時の人！」と紹介。「多くの人々から愛され、今一番注目を集めている世界で大活躍中のアメリカ大リーグ ドジャースの山本由伸選手。もちろんこれからも、益々ご活躍されます」と記した。

山本は17日に第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞。谷さんも東京都内で開催された表彰式とパーティーに招待され、対面が実現したという。

谷さんの夫・佳知氏は、山本と同じオリックスOB。「NPB時代はオリックス・バファローズでご活躍され、谷から由伸選手について、野球も世界一だが、何より人柄が本当に素晴らしいと以前から伺っておりましたので、私は初対面でしたが本当に終始優しく穏やかで、素敵な笑顔がとても印象的な方でした」と振り返った。