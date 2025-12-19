「福祉の仕事で給料はなかなか増えない」年収350万円・43歳男性のお金の使い道とは「我慢はストレス」
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。物価が上がった分だけ給料もアップすればいいのですが、そううまくいかないことも少なくないでしょう。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【大分県在住、43歳男性の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・年収：350万円
・雇用形態：正社員
・職業：介護士
・家賃（住宅ローン）：5万円
・間取り：一軒家
・食費：2万円
・交際費：0円
・電気代：1万円
・ガス代：4000円
・水道代：2000円
・保険代：8000円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「物価高なのは、常々感じています。福祉の仕事で、給料はなかなか増えません。『サブスク』も登録せず、携帯電話は格安SIMを利用しているので、固定費で多いのは保険代くらいなのですが、かなり節約しないと貯金ができず、つらいです」
とにかく毎月かかる固定費を見直しているそう。そして、貯金や投資でお金を増やして、老後に向けて早めに準備するしかないと考えていると言います。
「外食の回数と質を下げています。我慢はストレスになるので、どの程度のぜいたくなら家計に無理のない範囲か考え、コスパよくお金を使います」
超高齢化社会でありながら、待遇面でシビアな状況の福祉の仕事。とはいえ、我慢をし過ぎず適度なぜいたくで自分をいたわるこの賢明さが、将来の暮らしを明るくしてくれるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
