ボクシングＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との団体内統一戦を制してから一夜明けた１８日、東京都豊島区の所属ジムで会見を行った。激闘の末に２−１で判定勝ちし、２度目の防衛に成功したが、ダメージが大きく鼻を骨折。午前中から病院で縫合手術や整形を受け４時間超を要し、会見にも２５分遅刻した。全治は未定ながらも、来年の展望として元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝との一戦を熱望した。

崩壊した顔面が前夜の激闘ぶりを物語った。堤は鼻を大きく赤く腫らし、両目も半分ふさがった痛々しい姿で現れ、「本当はサングラスを掛けたいが、鼻に負担が掛かるからしないでと。悲しい姿で会見します」と苦笑い。朝から長時間の治療を受け、途中には異例の服薬タイムで会見を中断する場面もあり、さらに鼻から血がだらりと流れるなど、血なまぐさい喜びの味をかみしめた。

強打でダメージを負いながらも、１２回を泥くさく戦い抜きレジェンドを撃破。「（トップ戦線に）生き残れた。まだまだボクシングができると安堵（あんど）した。（今月２４日の）３０歳の誕生日にチャンピオンじゃなかったらつらかった。（防衛できて）良かった」と実感を込め「ノニト・ドネアと戦えたことは誇りで財産になる」とうなずいた。

全治は未定だが、来年５月には井上尚弥（大橋）と中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が激突予定の東京ドーム大会が計画されており、かねて出場へ意欲を示していた堤は「５月だったらいけるでしょ？」と改めて熱望。また、今後の展望としてＷＢＣ王者・井上拓真（大橋）ら他団体王座との統一戦を目指しているが、最もやりたい相手を「井岡（一翔）さんです。ワクワク度合いが違う」と即答。自身の学生時代からのスターだった元世界４階級制覇王者にラブコールを送った。