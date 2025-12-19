「フィギュアスケート・全日本選手権」（１９日開幕、国立代々木競技場）

フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権（１９日開幕、東京・国立代々木競技場）の公式練習が１８日、会場で行われた。５連覇を目指す坂本花織（２５）＝シスメックス＝は「「楽しみは５％くらいで不安が４５％。緊張が５０％くらい」と語った。

今季限りの引退を決断している坂本にとって、最後の全日本。「国内である試合は多分これで最後。１分１秒たりとも惜しみなく見ていただけるようにやるだけ」。応援してくれた人たちへ、感謝の演技を届ける。

５日のグランプリ（ＧＰ）ファイナルのショートプログラムは、ジャンプにミスが出て５位発進。その後は「失敗した時のリカバリーの練習を意識した」と対応力を身につけた。ただ「うまくハマらないことが多かったのでノーミスに限る」と豪快に笑った。ＧＰファイナルで日本人上位２人に入り、五輪代表へのアドバンテージは持っているが、目指すのは優勝して即時内定を得ること。「気持ちをもう一つ締めて、ベストな演技ができるように」と力を込めた。