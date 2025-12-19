セシールのショーツが10周年♡ずり上がりにくい快適設計に新作登場

毎日身につけるものだからこそ、ショーツの快適さは妥協したくないもの。多くの女性の声に寄り添い続けてきたセシールの「ステディフィット®ショーツ」が、発売10周年を迎えました。その節目に登場したのが、よりシンプルで使いやすさを追求した新タイプ。動いても安心できるフィット感とやさしいはき心地で、日常の小さなストレスをそっと手放してくれる存在です♡

10周年で誕生した新タイプに注目

価格:1,199円（税込）～



シリーズ最新作として登場した「ステディフィット®ショーツ(はきこみ丈深め・シンプルゴムタイプ)」は、無駄をそぎ落としたデザインが魅力。

特許取得の三角マチ設計により、ヒップを立体的に包み込み、動いてもずり上がりにくい快適な着用感を実現しました。

カラー:モカ／ペールモーヴ／ブラック

サイズ:M／L／LL／3L／5L

伊藤桃々プロデュース「Rosem」の2025ホリデーランジェリーで特別な夜を♡

立体設計と素材で叶える心地よさ

後ろマチから足口まで生地をたっぷり使った特殊な三角マチ設計で、お尻のお肉を逃がさずしっかりホールド。

鼠径部はゴムなし仕様で圧迫感を軽減し、ウエストはやわらかゴムでくい込みにくいのが特長です。綿95%のストレッチ素材が肌にやさしく、長時間はいても快適さが続きます。

シリーズ定番＆大人世代向けもチェック

価格:1,419円（税込）～



定番人気の「ずり上がりにくいステディフィット®ショーツ(定番タイプ・綿混・足口レース・はきこみ丈浅め)」も展開中。

カラー:ブラック／シェルベージュ／ミント／スキンピンク／デザートローズ／ヴェールブルー

サイズ:M／L／LL／3L

価格:1,639円（税込）～

さらに「大人世代のステディフィット®ショーツ(はきこみ丈深め)」は、お腹まで包み込む安心感が魅力。

カラー:ブラック／スキンピンク／ヴェールブルー

サイズ:M／L／LL／3L

毎日に寄り添う一枚を選んで



10周年を迎え、さらに進化したセシールのステディフィット®ショーツ。期間限定でお得に試せる感謝価格も用意されているので、はき心地を見直すきっかけにもぴったりです。

自分の体にやさしく寄り添う一枚で、毎日をもっと心地よく過ごしてみませんか♪