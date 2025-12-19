±üÊ¿¿¿¼£¸µÄ´¶µ»Õ¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¨¥¤¥È¤È¼ê¤Ë¤·¤¿Âç·®¾Ï
¡¡¡Ú¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸·à¾ì¡¦Ê¿¾¾¤µ¤È¤·¡Ûº£Ç¯¤âÍÇÏµÇ°¡ÊG1¡Ë¤Þ¤Ç¡¢10Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£1956Ç¯¤Ë¡ÖÃæ»³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎÌ¾¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢Âè2²ó¤«¤éÁÏÀß¼Ô¡¦ÍÇÏÍêÇ«»á¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤Æ¸½ºß¤Î¡ÖÍÇÏµÇ°¡×¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÉûÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¡¢ºÙ¤«¤Ê²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½ÐÁöÇÏ¤ò¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ö¤È¤¤¤¦´ðËÜÍýÇ°¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤òÌÏ¤·¤¿¤³¤ÎÊý¼°¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢ÆÈÆÃ¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡73Ç¯¡¢¤³¤ÎÊë¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¨¥¤¥È¤À¡£´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±üÊ¿¿¿¼£¸µÄ´¶µ»Õ¡£²£»³Åµ¹°µ³¼ê¤ÎÇìÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥í¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê91Ç¯ÊõÄÍµÇ°1Ãå¡Ë¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢±üÊ¿Ä´¶µ»Õ¼«¿È¤Ï¡¢¥á¥¸¥í¥é¥â¡¼¥Ì¤Ë¤è¤ëÌÆÇÏ3´§À©ÇÆ¡Ê86Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ÇÏ¤ò°é¤Æ¾å¤²¤¿Çì³Ú¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¨¥¤¥È¤ÎÂè18²ó¥°¥é¥ó¥×¥êÀ©ÇÆ¤Ï¡¢±¹¼Ë³«¶È3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê·®¾Ï¤À¤Ã¤¿¡£¸åÇ¯¡¢¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢±üÊ¿¸µÄ´¶µ»Õ¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë10Æ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¿äÁ¦°Ñ°÷²ñ¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï»©·î¾ÞÇÏ¥Ï¥¤¥»¥¤¥³¡¼¡¢Å·¹Ä¾ÞÇÏ¥¿¥Ë¥Î¥Á¥«¥é¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¸À¤¦G1µé¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ð¤«¤ê¡£¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¨¥¤¥È¤ÏÌµ´§¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢½ÐÁö¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Ñ°÷¤Î°ì¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤â¤·Áª¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢½ÐÁö¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡Æó¤ÄÊÖ»ö¤Ç½ÐÁö¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¿äÁ¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï11Æ¬Î©¤Æ10ÈÖ¿Íµ¤¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¤«½ÐÁö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦½Ò²û¤·¤¿±üÊ¿¸µÄ´¶µ»Õ¤Ï°ìºòÇ¯¡¢Î¹Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÍÇÏµÇ°¤ò¶õ¤Î¾å¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë