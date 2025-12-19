前巨人２軍監督の桑田真澄氏（５７）が１８日、都内で行われた２軍公式戦に参加するオイシックスのチーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）就任会見に出席した。１年契約で、ユニホームは着用せずフロント業務が中心となる。チームの育成＆強化と観客数増などを目指して本拠地の新潟を盛り上げ、個人的な最大目標に「日本野球のさらなる発展」を掲げた。

◇ ◇

−巨人でも選手に寄り添う指導をしてきた。

「当然、現場にも行きますので武田監督はじめコーチのみなさんにも寄り添いながら。選手にも寄り添って。対話を大事にしながらやっていきたい。フロントの方ともしっかり面談をしながら前に進んでいきたい」

−指導について。

「サイエンス、バランス、リスペクトという言葉を三つ並べている。現場ではそうやって指導していきたい。バランス感覚は持ちながら。『こうやれ』という指導はしません」

−球団の本拠地は新潟。拠点について。

「本当はフルに帯同するべきだと思うんですけど。来年（別の）仕事が少し入っていましたので、仕事しながら現場に行き、球団の人とミーティングしたりという形になると思います。できるだけ月に半分以上は（オイシックスに）関わっていきたいと思っています」