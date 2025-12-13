伊原ＶＳ金丸が織りなす「新・宿命の対決」は来季に本番を迎える。２４年度ドラフト１位で阪神が初回入札した中日の金丸夢斗投手（２２）と、その外れ１位で入団した伊原陵人投手（２５）は、ルーキーイヤーに先発で２度投げ合った。阪神のドラフト１位初回入札と外れ１位が、同じ試合で先発し投げ合ったのは３組目。来季こそライバルに投げ勝ちたい。

伊原ＶＳ金丸。阪神からそろって１位入札を受けた新人２人の１年目は、金丸の「優勢勝ち」で終わった。先発で投げ合った２試合で、金丸１勝０敗。伊原は０勝１敗だった。

阪神がドラフト１位で初回入札、外れ１位とも投手を指名したのは１３組目（外れ外れ１位も含む）。両者がそろって同じ試合に先発したのは３組目だ。

初の直接対決、湯舟敏郎ＶＳ小池秀郎は、紆余（うよ）曲折を経て実現した。９０年度に８球団競合でロッテが交渉権を得た小池は、入団を拒否し松下電器（現パナソニック）に入社。９２年度１位で近鉄入りしたものの、当時は交流戦の導入前で阪神戦登板はなし。トレードで００年に中日へ移り、自身の外れ１位で阪神入りしていた湯舟と投げ合った。

初対戦は００年４月１６日。外れ１位の湯舟が３安打完封勝利を飾った。小池は６回１失点と好投したが、打線の援護がなかった。再戦となった８月２日には、湯舟が４回、小池が３回を投げともに３失点。試合は阪神が勝ち、２人に勝敗はつかず痛み分けに終わった。

２組目は、そろって現役投手の組み合わせである。１３年度ドラフト１位で阪神は、大瀬良大地に入札したが、当たりくじを引いたのは広島だった。外れ１位で柿田裕太投手の抽選でもＤｅＮＡに敗れた阪神は、外れ外れで岩貞を獲得した。

対戦はこれまで４度あり、岩貞の１勝３敗、大瀬良の３勝１敗である。岩貞は１４年９月１３日の初対決から３連敗。２０年７月４日にようやく初星を挙げ、大瀬良に土をつけた。

岩貞は中継ぎに定着し、大瀬良との先発対決は遠のいている。また１９年度ドラフト外れ１位の西純矢は野手へ転向し、初回入札だったヤクルト奥川恭伸との投げ合いはなくなった。阪神投手の「外れ１位−初回入札」先発対決は、来季も伊原ＶＳ金丸のみとなりそうだ。ともに大きな期待を背負う２人の戦いは、来季に佳境を迎える。

【伊原−金丸の先発対決ＶＴＲ】

◆８月７日（バンテリン） 伊原はプロ最短タイとなる、４イニング降板の憂き目に遭った。初回に２死二塁からプロ初ボーク。二回はチェイビスにプロ初被弾となるソロを浴びた。一方の金丸はプロ１０試合目の登板で初勝利。序盤は苦しんだが、六〜八回は全て三者凡退と立て直しての初星だった。

◆９月２８日（甲子園） 約１カ月ぶりの先発の伊原は６回１失点の好投を見せた。初回は不運な連打からの１点で切り抜けると、二回以降は二塁すら踏ませない完璧な投球。岩崎が救援に失敗し、白星は消えた。金丸は１１安打されながら７回２失点と要所を締めた。

【救援登板も含めた阪神外れ１位と初回入札投手の投げ合い】

◆猪俣ＶＳ近藤 ８７年８月２９日の阪神−中日戦（甲子園）で、阪神先発の猪俣隆（８６年外れ１位）は７回３失点の好投。初回に大量７点の援護をもらい、白星を挙げた。一方の近藤真一（同年初回入札）は七回に５番手として登板し１イニング１失点だった。

◆野田ＶＳ川島 ８９年４月２９日の阪神−広島戦（甲子園）で、広島先発の川島堅（８７年初回入札）が、プロ唯一の勝利を完投で飾った。野田浩司（同年外れ１位）は七回から３番手としてマウンドに上がり、３回を無失点と好投した。

【阪神で活躍する外れ１位野手】

１８年度の近本光司（大阪ガス）は外れ外れ１位で入団した。初回の藤原恭大（大阪桐蔭−ロッテ）２回目の辰己涼介（立命大−楽天）をいずれも抽選で外しての指名だった。近本は不動の１番・中堅手として２度の優勝をけん引。今オフ５年契約を結び、球団史上最高の総額２５億円で残留を決めた。また２２年度ドラフトでは森下翔太（中大）獲得に成功。初回は巨人とともに浅野翔吾（高松商）に入札しくじ引きで敗れたが、森下は３年連続２桁本塁打を放ち、今季はいずれもセ２位の２３本塁打、８９打点と、浅野を圧倒する活躍を見せている。