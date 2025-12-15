阪神・森下翔太外野手（２５）が１７日（日本時間１８日）、海外生活に自信を見せた。ハワイＶ旅行は２年ぶり。「無駄な時間がない。すごくスムーズに行動できている」。出場を熱望する来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）へ予行演習はバッチリだ。

「時差ボケしてないですね、一切。普通に夜寝られるし、朝起きるしって感じです」。日本との時差は１９時間。到着日に多くの選手が「眠い…」と目をこする中、森下はどこ吹く風だった。

「（到着は）朝なので、飛行機で寝ないのが良かったのかなと。ずっと起きてたんで。そこで時差ボケはなくなったかなって」。日本を夜に出発するため、機内では睡眠を取ることが一般的だが、森下は不眠で時差ボケを解消したという。

食事も問題ない。「日本食がないといっても１週間。今のところは大丈夫」。気候の変化も「ないっす」。観光地・ハワイとはいえ、言葉の壁も感じていない。「日本語が通じるので、英語に苦戦しているとかはない」とストレスフリーだ。

来年のＷＢＣは、準々決勝から舞台がアメリカ本土に移る。環境面の変化に戸惑う選手もいる中、森下の“タフさ”は頼もしい限り。本番でも大きな武器になるはずだ。

ハワイ２日目はゴルフを楽しみ、夕食は佐藤輝とともにステーキを頬張った。「すごく充実している。１日をフル活用しながら、ハワイを楽しめている」。異国の地で森下のバイタリティーはますます磨かれていく。