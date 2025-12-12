ロッテは１８日、今季までＤｅＮＡでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（２９）と契約に合意したと発表した。２日に保留選手名簿から外れ、自由契約選手として公示。その後は残留交渉するＤｅＮＡを含めて、複数球団による争奪戦が展開された中、ロッテを選択する形となった。

ジャクソンは来日２年目の今季、２５試合に先発して１０勝７敗、防御率２・３３の好成績。ＤｅＮＡでプレーした２年間で、通算５０試合に登板して１８勝１４敗、防御率２・６０の成績を残している。球団を通じて「これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取るために全力で貢献したいです」などとコメントした。

また、サブロー監督も球団を通してコメント。「空振りがとれる威力のあるストレートと多彩な変化球が武器でチェンジアップは変化も非常に大きく、さらにマリンの風を味方につければ、打たれることはなかなかないと思っています。ローテーションの軸となるような先発投手の獲得を目指していた中で、本当に頼もしい選手が加わってくれたと思っています」と期待を寄せた。