お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀が17日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。婚活アドバイザーからの言葉に思わず固まる場面があった。

「令和の婚活に吠える夜」のテーマで、「相手の年収」について気になるか話題となると稲田は「全然気にならない」とした。年収よりも気になっているのは「旅先でのお金の使い方が一緒やったらいい。ケチらないでほしい」と、旅行でお金を気にしない男性がいいとした。

また、男性と食事に行った際に「全額自分が出すのは全然いいんですけど…男性が“ちょっと出したい”みたいなあるじゃないですか」とし「一回4600円のお会計を男性が2600円払って、“2000円ちょうだい”って言われたのが…ちょっとダサいなと思ってしまって」と幻滅。割り勘ではなく1軒目を男性が全額支払ってくれていれば「私2軒目出すから、もう1軒行こうや!」と誘えたと残念がった。

お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子は酔った勢いで食事代を支払ってしまうことで「ねえさんポジション」となり、恋愛のルートから外れてしまうと明かした後、婚活アドバイザーに「これは…やっぱり（女性が）出さない方がいいのはあるんですか?」と聞いた。

婚活アドバイザーは「女性はですね…割り勘がいい」とし「貸し借りない方が本当に恋愛関係ってうまくいく。ごちそうしてもらったから何か気を遣ったりとか。お互いのそこ（負い目）が邪魔をしていくので、できれば対等」と助言した。

だが、「ただ男性は好きな女性にはオゴるんです。だから…割り勘になった時点で負けなんです」と、大久保の方に向けていた視線を反転させて、後ろに座っていた稲田へと向けた。突然振り向かれて自身に矛先を向けられた稲田は思わず右手で口を押さえて目を見開いた。

驚きのあまりツッコむこともできず固まる稲田の反応と、婚活アドバイザーの行動にスタジオは爆笑に包まれた。