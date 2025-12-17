俳優で歌手の福山雅治（５６）と大泉洋（５２）が１８日、東京・新宿で行われた「ラストマン」のレッドカーペットセレモニー＆ワールドプレミアに共演のＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉（２６）、今田美桜（２８）、吉田羊（５１）、松本若菜（４１）、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ・向井康二（３１）、月島琉衣（１７）らと出席した。福山は同作で描かれた「ＬＯＶＥ」について熱く語り、永瀬と向井は大泉との息ぴったりなやりとりで会場を爆笑させた。

豪華キャストが新宿の街を盛り上げた。福山は「人というのは、ＬＯＶＥが絶対に必要なんだなと。そのＬＯＶＥの部分と、ＬＯＶＥゆえに、引き起こされる苦しいことやつらいこともある。でも、やっぱりＬＯＶＥだな、みたいな大きなことを描いている」と今作を語り、「今の時代に必要な作品になっていると自負しております」とアピールした。

２４日に「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ−」が公開、２８日午後９時からＴＢＳ系で完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官− ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」が放送されることを記念したイベント。福山が事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれる全盲のＦＢＩ特別捜査官・皆実広見役、大泉がバディとして共に事件に立ち向かう孤高の刑事・護道心太朗役を演じている。

大泉、永瀬、向井は息の合ったかけ合いで笑わせた。向井が「ラストマンの、いや、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの向井康二です」といきなり自己紹介でボケ。今回のドラマで初出演にもかかわらず「久しぶりのラストマンはいいですね」ととぼけ、大泉からは「いや、初めてやん。時間がないからボケるなと言われただろ」と“厳しく”言われた上に「同じグループでも目黒（蓮）くんとは大違いだ」とツッコまれた。

永瀬は大泉に食事へ連れて行ってもらうなど親交を深めた。撮影では大泉のモノマネに笑いが止まらずＮＧを出したことを明かし、「久しぶりによくない大人を見た。文句です」と責めると、大泉から「舞台あいさつでシンプルに文句を言うな」と“詰められる”場面も。２人が大泉にツッコませて、最後までイベントを盛り上げていた。