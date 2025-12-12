佐久間大介＆日村勇紀MC「サクサクヒムヒム」音楽特番放送決定 ILLITら魅力に迫る
【モデルプレス＝2025/12/19】12月27日よる11時30分より、Snow Manの佐久間大介とバナナマンの日村勇紀がMCを務める音楽特番『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』の放送が決定した。
『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は4月からレギュラー放送がスタートした、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。37回目となる年内最後の放送はなんと1時間の年末スペシャル。初開催となる“推しの降る音楽祭”には絢香、マカロニえんぴつ、ILLIT（アイリット）の3組が登場し、サクヒムの2人が深掘りする。
2023年、韓国のサバイバル番組から誕生した５人組ガールグループ。デビュー曲「Magnetic」が世界的にヒット、ミュージックビデオの再生回数は驚異の2億7000万回超え。さらにデビューからわずか2年で紅白に連続出場。いまILLITがこれほどまで推されるのは一体なぜなのか？そこには、ただの「可愛い」ではない、全世代に刺さる「新しい可愛さ」があった。さらに楽曲にも他のガールグループとは違った特徴があるというILLIT…その魅力を解き明かす。
50代になってK-POPダンスにひかれて気づけばオタク化していたという森口博子や、K-POP情報を発信する有名インフルエンサーのよぬそんいが登場して魅力を語り尽くす。さらにスペシャルステージでは新曲「NOT CUTE ANYMORE」を披露して、かわいいだけじゃない魅力を爆発させる。
人気バンド・マカロニえんぴつは2012年に結成し、インディーズ時代からライブハウスを中心に人気を集め、2020年、ミニアルバム『愛を知らずに魔法は使えない』でメジャーデビュー。その後、「恋人ごっこ」や「なんでもないよ、」など数々のヒットソングを生み出し、日本レコード大賞では「なんでもないよ、」が優秀作品賞を受賞。話題曲を作り続ける彼らは今年デビュー10周年を迎える。その人気の理由を深掘り。メンバー全員が音大出身という彼ら、その魅力を乃木坂46の弓木奈於とダイノジ大谷が熱弁。ポップな旋律に潜む歌詞の秘密や、実験的といわれる彼らの音楽性を語り、佐久間と日村に魅力を伝える。さらにスタジオに本人が登場し、音楽制作の裏側を話す。人気曲「恋人ごっこ」と新曲「パープルスカイ」のスペシャルライブも行う。
デビュー20周年を控える歌姫・絢香は2006年、「I believe」でメジャーデビューを果たすと、「三日月」などで瞬く間に注目を集め、新人ながら紅白歌合戦にも出場。その後、NHK連続テレビ小説（朝ドラ）主題歌の「にじいろ」など、数々のヒット曲を生み出し、音楽シーンをリードしてきた。2026年、メジャーデビュー20周年を迎える彼女が長年第一線で活躍し続ける理由を深掘ると、そこには聴く人全員の心に染み渡る「説得力のある歌声」に隠された秘密があった。俳優・歌手の大原櫻子が「おしつじさん」として登場し、自身の人生を変えたという絢香の魅力を語る。「広範囲の音域をもつ歌声」や、飾らないストレートな歌詞の秘密に佐久間＆日村と迫ります。スタジオではルーツであるゴスペルやマイケル・ジャクソンの影響を本人が語る。スペシャルライブでは大原櫻子の人生も変えた名曲「みんな空の下」と新曲「Wonder！」を披露する。これまで番組で様々な人やモノ、出来事の魅力を深掘りしてきたMCの2人が今夜は普段は見せないアーティストの素顔や、音楽制作の裏側、歌詞に隠された想いを語りまくる。さらに番組スペシャルパフォーマンスも注目。もちろんアーティストを推す“おしつじさん”にも豪華出演者が登場する。（modelpress編集部）
