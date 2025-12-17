歌手で俳優の福山雅治（５６）が１８日、都内で行われた「ラストマン」のレッドカーペットセレモニー＆ワールドプレミアに共演した大泉洋（５２）らと登壇した。「映画ラストマン―ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ―」（２４日公開、平野俊一監督）とＴＢＳ系で２８日に放送されるスペシャルドラマ「ラストマン―全盲の捜査官− ＦＡＫＥ／ＴＲＵＴＨ」の合同イベント。夜の新宿に敷かれたレッドカーペットを歩いて登場した福山と大泉は多くの観客の歓声に応えた。

映画館で行われたワールドプレミアでは福山が「いよいよ映画が始まるんだなとうれしく思っている」と笑顔を見せ、大泉は「皆様には無数の感想をＳＮＳに投稿していただいて『洋ちゃんはよかった』と言っていただければ」とにやり。

同作は２３年４月期に放送されたＴＢＳ系「ラストマン―全盲の捜査官―」の新作。福山と大泉が撮影現場で「いちゃいちゃしている」と共演者たちから指摘も。劇中では大泉が福山のものまねをしている場面もあるといい、福山は「いちゃいちゃしているつもりはないのですが、そういう風に見えちゃうのかなあ」とまんざらでもない様子だった。