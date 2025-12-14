今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が１８日、都内で２４年から２軍公式戦に参加しているオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」就任会見に出席した。１０月２８日に巨人を電撃退団し、一度は充電期間を設ける方針だったが、オイシックスの熱烈オファーもあり新たな挑戦を決断。「サイエンス」「バランス」「リスペクト」の３つを育成のキーワードに掲げて若いチームを育て、中長期的に「勝利と育成」の両立を目指すことを明かした。

新たな挑戦を前に、桑田ＣＢＯは早くも燃えていた。会見終了後、会場だった東京ドームホテルの正面入り口で偶然、遭遇。一対一で話すのは約１か月ぶりだったが、「これから作り上げていくからやりがいはあるよ」と、新天地での始動を心待ちにしていた。

どういう球団を作り上げていくのか。巨人時代と変わらずにプロとしての姿勢を求めていく。「プロフェッショナルという言葉を常に頭に入れて行動、言動をしてもらいたい。それぞれのプロフェッショナルを自分で考えて、そして行動に移していくということ」。グラウンドで高い技術力を披露するのは当然のこと、ファンサービス、メディアやスポンサー対応までをこなしてこそプロ。超一流の思考は、若いチームに大きなプラスをもたらすだろう。

当初は、来年は米作りなどをしながら充電期間に充てる構想だったという。正直なところ、「米作り？」とピンと来ていなかったが、桑田ＣＢＯとの別れ際に紙袋を手渡された。中身はユニホーム姿がプリントされ、「真心米 一粒ひとつぶに革新を」とメッセージの入った米袋だった。日本屈指の米どころである新潟で革新を起こし、来秋のドラフトでは大きく実った稲穂のように、魅力あふれる選手が多く指名されることを願っている。（小島 和之）