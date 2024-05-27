¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹µÜ¾ëÂçÌï¤¬ÌÜ»Ø¤¹Àµ¾°¡¢Í³¿µé¤ÎÂç¹õÃì¤Ø¤ÎÆ»¡Ö2¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤¬²¿½½»î¹ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡¢¡ÖÀµ¾°¡¢Í³¿¡×µé¤ÎÂç¹õÃì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð2²¯±ß¤«¤é2000Ëü±ßÁý¤Î2²¯2000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£6Ç¯Ï¢Â³¾ºµë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊÌ¼¡¸µ¡×¤ÈÉõ°õ¤·¡¢Íèµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¡¡¶»¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤ë»×¤¤¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼ã¤¥¨¡¼¥¹¤ÏÍ¥¾¡¤Ø¤Î³éË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÀµ¾°¤µ¤ó¤È¤«Í³¿¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤È¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î2Ç¯´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡×¡£21Ç¯¤«¤é¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿µÈÅÄÀµ¾°¡Ê¸½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦ÅêÂÇ¤Î¼ç¼´¥³¥ó¥Ó¤Î¤´¤È¤¯¡¢Íèµ¨¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¾¡¤Æ¤¿»î¹ç¤¬²¿½½»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡3Ï¢ÇÆ¤ÎºÝ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¦¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¿¤À¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£µ¨¤«¤é¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ»³ËÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ18¤ò·Ñ¾µ¤â¡¢¹ø¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢7¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼å¤¤¤È¤³¤í¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ÇÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬Âç¥¨¡¼¥¹¤À¡£»³ËÜ¤Ï21Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿193²ó2/3¤òÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç160Åêµå²ó°Ê¾å¡¢15¾¡°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¡¢ÉÔÄ´»þ¤Ç¤â»î¹ç¤òºî¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯»Ñ¤¬¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£ÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤Î»Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¸ÊºÇ½ÅÎÌ¤Î90¥¥í¤ò°Ý»ý¤·¤¿º£µ¨¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¡£Ã¥»°¿¶Î¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×9¡¦88¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¥Ã¦¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï»°¿¶¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¡£¾¯¤·¡ÊÂÎ½Å¤ò¡Ë¸º¤é¤·¤¿Ãæ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤È¿·µ¡¼´¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤ÈÆ±¤¸¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇÌÁÍ§¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç³èÌö¡£¼«¿È¤â¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÁ´¤¯¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£»×¤¤¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¿¿¤ÎÂç¹õÃì¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë