広島・大盛穂外野手（29）が18日、マツダスタジアムで自主トレを行い、「レギュラーをつかみ取って、143試合出たい」と来季のレギュラー奪取を誓った。今季は自己最多102試合に出場するも、定位置を奪うまでには至らず。来年1月6日から同21日までソフトバンク・近藤との合同自主トレに参加し、苦手とする左腕への対応力向上に努めていく。

志は高ければ高いほど良い。大盛にとって、レギュラー奪取だけでは、物足りない。全試合出場を来季の目標に掲げ、決意を新たにした。

「1年間1軍にいられたことは良かったが、スタメンをつかめなかった悔しさもある。レギュラーをつかみ取って、143試合出たいという気持ちもある」

今季は自己最多102試合に出場して打率・265、3本塁打、11打点。ただ、先発出場は32試合にとどまり、守備固めや代走要員としての1軍完走だった。今オフは1年間を戦い抜く土台づくりに注力。自体重を使ったトレーニングや、ピラティスを導入して柔軟性の向上に努める。

「体幹もそうですし、胸郭周りの柔らかさだったり、股関節をしっかり動かせるようやっている。バランスが崩れないように体づくりしている」

年明けの1月6日からは鹿児島県徳之島でソフトバンク・近藤との合同自主トレに3年連続で参加。ここからは技術練習を中心に汗を流す構えだ。

「（今季は）左投手が打てていなかったので、いろんな話を聞きながらやっていきたい。近藤さんだけじゃなくて、いろんな打者がいるので、そこでしっかり話を聞いて、自分の技術に落とし込めるようにしたい」

今季の対右投手は打率・286だったが、対左投手は同・209と苦戦。左腕への対応力に課題が残った。「どういう意識で打席に入っているのか。打てなくなった時にどう考えているのかなどを聞けたら」。昨季のパ・リーグ首位打者である近藤に助言を仰ぎ、引き出しを増やそうと意気込む。この合同自主トレにはオリックス・西川、ロッテ・藤岡らも参加する予定で、同じ左打者と意見を交わしてスキルを磨いていく。

「打たないと試合には出られない。今年ある程度打てたから、来年も使ってもらえるとは限らない」

外野はファビアン、秋山、中村奨、末包をはじめ、ドラフト1位・平川（仙台大）も加わり競争激化は必至。守備、走塁の力は頭一つ抜けているだけに、打力向上で定位置をつかみ取る。（長谷川 凡記）