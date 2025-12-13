韓国を代表する人気ゴルファーの証！ツアーの顔となる“美女軍団”KLPGA広報モデル最新版が発表

韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）が12月16日、「2026 第18代KLPGA広報モデル」12人を公式発表した。選ばれた選手たちは、2026年シーズンの韓国女子ツアーを代表する“顔”として活動する。

【写真】美しすぎる！韓国の人気女子ゴルファー12選

今回の選考は、成績や記録だけでなく、ファンからの支持、さらには市場性までを総合的に反映した。

まずは2026年シーズンの正規ツアー（1部）出場シード選手を対象に行われたオンラインファン投票で上位20人を選出。その後、2025年シーズンの成績、歴代記録、ファン投票結果を反映した内部配点と審査を経て、最終メンバーが決まった。活動期間は2026年1月2日から12月31日までとなる。

選ばれたのは、キム・ミンソル（19／斗山建設We’ve）、パク・キョル（29／斗山建設We’ve）、パク・ミンジ（27／NH投資証券）、パク・ヒョンギョン（25／メディヒール）、パク・ヘジュン（22／斗山建設We’ve）、ペ・ソヒョン（32／メディヒール）、ユ・ヒョンジョ（20／三千里）、イ・ガヨン（26／NH投資証券）、イ・セヒ（28／三千里）、イ・ユルリン（23／斗山建設We’ve）、イム・ヒジョン（25／斗山建設We’ve）、ホン・ジョンミン（23／CJ）の計12人だ。

第18代KLPGA広報モデルの12人（写真提供＝KLPGA）

規定により自動選出された2025シーズンの賞金女王ホン・ジョンミンは、今回が初の広報モデル就任となった。オンラインファン投票1位のイム・ヒジョン、2位のパク・ヒョンギョンは2020年から7年連続で広報モデルに選ばれ、KLPGAを象徴する存在であることを改めて示した。

2025年シーズンに年間大賞と平均ストローク賞を同時に獲得したユ・ヒョンジョも、昨年に続いて2年連続で広報モデルを務める。

目を引くのは“新顔”の台頭だ。昨シーズンにツアー初優勝を果たしたキム・ミンソル、パク・ヘジュン、イ・ユルリン、そしてファン投票7位に入った“ビジュアルスター”イ・セヒがそろって初選出。ツアーの世代交代の流れを、そのままポスターに刻んだような12人と言える。

KLPGAのキム・サンヨル会長は「2026年シーズンのKLPGAツアーを代表する12人がすべて決定した。新たに選ばれた広報モデルたちとともに、さまざまな活動を通じて、ファンの皆さんにより身近に感じてもらえることを期待している」とコメントした。

広報モデルたちは2026シーズンを通し、KLPGAを代表する存在として活動する。チャリティーゴルフ大会やボランティア活動のほか、「SBSとともに行うメディヒール・ドリーム・ウィズ・バーディー」、ワンポイントレッスンなど各種ツアーイベントにも参加し、ファンとの接点を広げていく予定だ。さらに公式ビジュアルの撮影を通じて、カレンダーやフォトブック、公式マガジンなど多彩なコンテンツも発信していく。