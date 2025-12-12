「ひどい展開だ」「涙が出てきた」開催国がまさか！決勝で悪夢の大逆転負け…国民は茫然「信じられない」「一体何が起きたんだ」【東南アジア競技大会】
12月18日、タイで開催されている東南アジア競技大会のサッカー決勝で、U-22タイ代表はU-22ベトナム代表と対戦。前半で２−０とリードしたものの、後半に２失点を喫して追いつかれると、延長に入って96分に勝ち越し点を献上。大逆転負けを喫した。
よもやの展開に、同国のファンからは次のような声があがった。
「熱意がない。規律がとても低い」
「涙が出てきた」
「彼らは勝つに値しなかった」
「コンディションが悪かった」
「ベトナムに負けるなんて」
「ひどい展開だ」
「心が張り裂けそう」
「信じられない」
「恥ずかしい」
「前半で２−０。一体何が起きたんだ」
地元開催で期待も高かっただけに、落胆は小さくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
