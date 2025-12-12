第80回毎日映画コンクール（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社主催）の各賞候補作・候補者が出そろった。俳優部門はジェンダーフリーの観点から、男優・女優の区別を撤廃して2年目の選考。李相日監督（51）の「国宝」が最多10部門（日本映画大賞＋11人）、大友啓史監督（59）の「宝島」と吉田大八監督（62）の「敵」が8部門で続く。スポニチグランプリ新人賞には「港のひかり」の尾上眞秀（13）や「ルノワール」の鈴木唯（12）ら6人が候補に上った。選考結果は年明け1月16日の毎日新聞とスポニチで発表。

※五十音順、敬称略

【作品部門】

◆日本映画大賞

「『桐島です』」（監督高橋伴明）、「国宝」（監督李相日）、「宝島」（監督大友啓史）、「旅と日々」（監督三宅唱）、「敵」（監督吉田大八）

◆外国映画ベストワン賞

「ANORA アノーラ」（監督ショーン・ベイカー）、「エミリア・ペレス」（監督ジャック・オーディアール）、「教皇選挙」（監督エドワード・ベルガー）、「罪人たち」（監督ライアン・クーグラー）、「ワン・バトルアフターアナザー」（監督ボール・トーマス・アンダーソン）

【俳優部門】

◆主演俳優賞

北川景子「ナイトフラワー」、シム・ウンギョン「旅と日々」、妻夫木聡「宝島」、長澤まさみ「おーい、応為」、長塚京三「敵」、毎熊克哉「『桐島です』」、吉沢亮「国宝」

◆助演俳優賞

窪田正孝「宝島」、佐藤二朗「爆弾」、田中泯「国宝」、堤真一「旅と日々」、二階堂ふみ「遠い山なみの光」、森田望智「ナイトフラワー」、横浜流星「国宝」

◆スポニチグランプリ新人賞

尾上眞秀「港のひかり」、黒川想矢「国宝」、黒崎煌代「見はらし世代」、嶋田鉄太「ふつうの子ども」、鈴木唯「ルノワール」、林裕太「愚か者の身分」

【スタッフ部門】

◆監督賞

大友啓史「宝島」、三宅唱「旅と日々」、山内ケンジ「アジアのユニークな国」、吉田大八「敵」、李相日「国宝」

◆脚本賞

奥寺佐渡子「国宝」、梶原阿貴「『桐島です」』、郄田亮「ふつうの子ども」、田中陽造「ゆきてかへらぬ」、向井康介「愚か者の身分」、向井康介「平場の月」、吉田大八「敵」

◆撮影賞

儀間眞悟「ゆきてかへらぬ」、四宮秀俊「敵」、相馬大輔「宝島」、ソフィアン・エル・ファニ「国宝」、近森眞史「TOKYOタクシー」、月永雄太「旅と日々」

◆美術賞

我妻弘之、アダム・マーシャル「遠い山なみの光」、寒河江陽子「おーい、応為」、種田陽平、下山奈緒「国宝」、花谷秀文「宝島」、原田満生、寒河江陽子「ゆきてかへらぬ」、布部雅人「旅と日々」、富田麻友美「敵」

◆音楽賞

内田勘太郎「『桐島です』」、大友良英「おーい、応為」、佐藤直紀「宝島」、世武裕子「金髪」、田中拓人「ふつうの子ども」、千葉広樹「敵」、原摩利彦「国宝」

◆録音賞

石貝洋「爆弾」、伊豆田廉明「敵」、加藤大和「平場の月」、川井崇満「旅と日々」、白取貢「国宝」、湯脇房雄「宝島」、吉田憲義「おーい、応為」