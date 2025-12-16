阪神・富田がけん制の極意を学んだ。17日にDeNA・東との愛知県内での自主トレを打ち上げ。最大の収穫は、走者をくぎ付けにする“スローけん制”だった。

「東さんのけん制はモーションに入ってから、あえて動作を遅くしてスタートを切らせないようにしていた」

逆転の発想だった。投手は一塁に走者を背負うと、スタートを切らせないため一般的にクイックを多用する。だが、今季、2度のけん制刺を記録した名手は違う。走者と正対する左投手の利点を生かし、アウトにする気のない山なりのけん制を入れて幻惑したかと思えば、同じゆっくりとした動きから速いけん制を投じることもある。そこに走者と捕手を交互に見るような動きも織り交ぜると、走者はもうお手上げだ。

多くの左投手は、首から下が動いた瞬間に走者がスタートを切るギャンブルスタートを仕掛けられやすい。だが、セットポジションに入ってからの動作を遅くすることで「スタートは切られにくい」と教わった。

動作を速くすることだけに特化していた富田からすれば目からウロコ。「勉強になることしかなかった」。10日間で学んだ貴重な経験を、必ず来年につなげる。 （石崎 祥平）