『サクサクヒムヒム 』音楽特番が放送決定！絢香、マカロニえんぴつ、ILLITの魅力を深堀り

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』の音楽特番『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』が12月27日に放送される。

■絢香、マカロニえんぴつ、ILLITが登場

2025年4月からレギュラー放送がスタートした、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティ”『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

37回目となる年内最後の放送は1時間の年末スペシャル『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』をお届け。初開催となる“推しの降る音楽祭”には絢香、マカロニえんぴつ、ILLITが登場し、この3組をサクヒムのふたりが深掘りする。

■世界的人気ガールグループ「ILLIT」推し

2023年、韓国のサバイバル番組から誕生した5人組ガールグループILLIT。

デビュー曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録、MVの再生回数は驚異の2億7,000万回超え。さらにデビューからわずか2年で『NHK紅白』に連続出場を果たした。

いまILLITがこれほどまで推されるのは、いったいなぜなのか？ そこには、ただの「かわいい」ではない、全世代に刺さる「新しいかわいさ」があった。さらに楽曲にも他のガールグループとは違った特徴があるというILLIT。番組では、その魅力を解き明かす。

50代になってK-POPダンスにひかれて気づけばオタク化していたという森口博子や、K－POP情報を発信する有名インフルエンサーのよぬそんいさんが登場してその魅力を語り尽くす他、スペシャルステージでは新曲「NOT CUTE ANYMORE」を披露。かわいいだけじゃない魅力を爆発させる。

■歌詞に隠された想いを解き明かす「マカロニえんぴつ」推し

人気バンドマカロニえんぴつを深掘り。2012年に結成し、インディーズ時代からライブハウスを中心に人気を集め、2020年にミニアルバム『愛を知らずに魔法は使えない』でメジャーデビュー。

その後、「恋人ごっこ」や「なんでもないよ、」など数々のヒットソングを生み出し、『日本レコード大賞』では「なんでもないよ、」が優秀作品賞を受賞。話題曲を作り続ける彼らは、今年デビュー10周年を迎える。番組では、その人気の理由を深掘り。

メンバー全員が音大出身というマカロニえんぴつ。その魅力を乃木坂46の弓木奈於とダイノジ大谷ノブ彦が熱弁。ポップな旋律に潜む歌詞の秘密や、実験的といわれる彼らの音楽性を語り、佐久間と日村に魅力を伝える。

さらにスタジオに本人が登場し、音楽制作の裏側を話る。人気曲「恋人ごっこ」と新曲「パープルスカイ」のスペシャルライブも必見だ。

■デビュー20周年、唯一無二の歌声の歌姫「絢香」推し

デビュー20周年を控える歌姫・絢香を深掘り。2006年、「I believe」でメジャーデビューを果たすと、「三日月」が自身初となるオリコン週間ランキング初登場1位を獲得するなど瞬く間に注目を集め、新人ながら『NHK紅白歌合戦』にも出場。その後、NHK連続テレビ小説主題歌の「にじいろ」など、数々のヒット曲を生み出し、音楽シーンをリードしてきた。

2026年にメジャーデビュー20周年を迎える彼女が長年第一線で活躍し続ける理由を深掘ると、そこには聴く人全員の心に染み渡る「説得力のある歌声」に隠された秘密があった。

このパートでは、俳優・歌手の大原櫻子が「おしつじさん」として登場し、自身の人生を変えたという絢香の魅力を語り、「広範囲の音域をもつ歌声」や、飾らないストレートな歌詞の秘密に佐久間＆日村と迫る。

そして絢香もスタジオに登場し、ルーツであるゴスペルやマイケル・ジャクソンの影響を語る他、大原櫻子の人生も変えた名曲「みんな空の下」と新曲「Wonder!」を披露する。

これまで番組で様々な人やモノ、出来事の魅力を深掘りしてきたMCのふたりが普段は見せないアーティストの素顔や、音楽制作の裏側、歌詞に隠された想いを語りまくる、初めての“推しの降る音楽祭”をお見逃しなく。

なお、TVerでは放送後から地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る音楽祭☆』

12/27（土）23:30～24:25

出演：佐久間大介（Snow Man）、日村勇紀（バナナマン）

ILLIT、絢香、マカロニえんぴつ

大原櫻子、森口博子、弓木奈於（乃木坂46）、大谷ノブ彦（ダイノジ）、よぬそんい

