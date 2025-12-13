ゴルフにステーキ…。阪神・森下は南国でのリフレッシュを全力で楽しんでいた。ハワイ州ホノルルと日本の時差は19時間。初日は「眠たい…」と目をこする選手もいる中、常に笑顔でイベントに参加した。時差ボケを、早くも攻略していたのだ。

「時差ボケしていないですね、一切。普通に（ハワイでも）夜寝られるし、朝起きられるし」

五感が研ぎ澄まされている超一流のアスリートにとって、時差ボケは時に深刻な問題となり得る。思い出すのは23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。東京ドームでの準々決勝終了後、日本とは昼夜が逆転し13時間の時差がある米国・マイアミでの決勝ラウンドを控え、大谷がナインにチャーター機での過ごし方など“時差ボケ対策”を伝えたこともあった。

「（到着が）朝なので、飛行機で寝なかったのが良かった。ずっと起きていたんで。それで時差ボケがなくなって、夜はしっかり寝られました」

作戦が奏功した。大阪からホノルルまで約8時間のフライト。ネックピローを用意して眠りにつく選手もいた中で、眠りにつくことはなかった。到着後、少し眠さを感じたが、問題なし。機内での不眠を貫いたことで、夜には十分に睡眠をとることができた。

「次（アメリカに）入る時は気持ちを入れてということになる。今のうちに楽しみます」

侍ジャパンに選出されれば、来春WBCは準々決勝以降がマイアミでの戦いとなる。森下にとって、時差ボケは心配無用。晴れ舞台でも、己のプレーに心血を注ぐのみだ。（松本 航亮）