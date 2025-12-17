外国人観光客の増加を受けて、自治体が宿泊税を導入して独自財源を確保する動きが広がっている。

なぜ必要なのか、税収を何に使うか、目的や効果を明確にする必要がある。

宿泊税は自治体が目的や税率、税額を条例で定め、総務相の同意を得て導入できる税の一種だ。

ホテルや旅館などの宿泊者に課税する仕組みで、２００２年に東京都が初めて導入した。

その後、京都市や金沢市など観光地の自治体を中心に導入が進み、１２月１日からは松江市と青森県弘前市が１人あたり１泊２００円の徴収を始めた。今後は宮城県なども導入する予定だ。

国も１９年から、出国時に１人１０００円の国際観光旅客税（出国税）を徴収している。観光客の受け入れ体制を整備するのに費用がかかる一方、交通機関の混雑やゴミの増加なども顕在化し、対応を求められているためだ。

自治体の多くは人口の減少が進み、税収が減っている。住民の負担を増やすことなく、自主財源を確保できる宿泊税の導入は、今後も広がっていくだろう。

導入済みの自治体が、税額を上げる動きも出ている。

京都市は現在、宿泊料に応じて１人最高１０００円を徴収しているが、来年３月から最高１万円に引き上げる。東京都も、現在１人１００〜２００円としている徴収額を宿泊料の３％分に改め、民泊も対象とする案を公表した。

ただ、宿泊税は宿泊料金に上乗せされるため、観光客には値上げと映り、客離れを招く可能性がある。徴収の実務を担う宿泊事業者には、集めた税を納めるだけでなく、宿泊者に理解を求めるなどの負担も増える懸念がある。

近隣自治体が実施しているからという理由で安易に導入したり、効果が薄い施策に税を使ったりするようでは理解は得られまい。

新たに導入する場合、自治体は税の必要性や税額などを宿泊事業者や住民と丁寧に議論すべきだ。その際、観光産業のあり方や地域の将来像も示すことが大切だ。

学校の修学旅行や、宿泊料金が一定以下の場合は徴収を免除することも必要だろう。コロナ禍のような事態や国際情勢の変化で来日客が急減した場合は、税の徴収を一時的に停止する措置なども想定しておかねばならない。

宿泊税の導入後は、使途の透明性を高めることが不可欠だ。税額は適切か、観光産業の支援につながっているか、などを不断に検証することが求められる。