車の無謀な運転で人を死傷させても軽い罪で済むような現状は、不条理と言わざるを得ない。

悪質な運転者を厳しく処罰できる法制度に改めることが不可欠だ。

危険な運転をしたドライバーを処罰する「危険運転致死傷罪」の見直しに向けて、法務省が、罪となる飲酒や速度超過の数値基準案を法制審議会の部会に示した。

飲酒運転による事故では、「呼気１リットルあたりのアルコール濃度が０・５ミリ・グラム以上」だった加害者に適用されるとした。これはビール大瓶２〜３本を飲んだ状態に相当するという。

速度超過については、一般道は最高速度プラス５０キロ、高速道路はプラス６０キロを超えるスピードで起こされた事故が対象となる。

現行の危険運転致死傷罪は、「制御困難」な猛スピードや「正常な運転が困難」な飲酒による事故が該当すると定めている。

人身事故を起こした場合、運転ミスによる「過失運転」は拘禁刑の上限が７年なのに対し、「危険運転」は２０年と格段に重い。

しかし、具体的にどういうケースが当てはまるのか不明確だったため、適用が難しく、摘発例も多くなかった。そのため、「危険な運転だが、危険運転とはいえない」という状況も生まれた。

津市で２０１８年、最高速度６０キロの国道を乗用車が１４６キロで走行し、５人が死傷したが、運転者は過失運転と認定され、懲役７年の刑が確定した。これでは、被害者や遺族は到底納得できまい。

反対に、検察が過失運転で起訴したものの、最終的に裁判所が危険運転と認定した例もある。

津市の事故は、今回の基準に照らせば、危険運転に該当することになる。明確な数値基準を示して曖昧さを排除することで、司法判断のばらつきをなくし、悪質な運転者を適切に処罰できるようにする意義は大きい。

ただ、基準を設けたからといって、それに頼ってばかりでは、罪の重さを正しく判断できない場合もある。捜査機関や裁判所は、飲酒量や超過速度が基準以下でも、事故の全体像から運転の危険性を柔軟に判断してもらいたい。

酒気帯び運転については、昨年１１月から自転車も処罰の対象になった。これまでに違反者９００人が車の運転免許を最長６か月停止される処分を受けたという。

飲酒運転に向けられる社会の視線は厳しさを増している。車でも自転車でも、「飲んだら乗るな」を改めて徹底したい。