政府は、医療機関などに支払われる診療報酬の２０２６年度改定で、医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分の改定率を１・５％超のプラスとする方向で調整に入った。

２％台を視野に入れている。高市首相が１９日にも片山財務相と上野厚生労働相と協議し、年内に改定率を決定する。

政府関係者によると、１６日に片山、上野両氏が行った協議では、厚労省が３％超の引き上げを求めたのに対し、財務省が１・１％程度を提示した。その後、財務省は１・５％程度まで容認する姿勢に転じた。自民党幹部は「２％を上回る」との見通しを示した。

診療報酬は、本体部分と「薬価」部分で構成され、原則２年に１度改定される。政府は薬価を小幅に引き下げる方針で、全体の改定率は１４年度改定以来のプラスとなる見通しだ。前回の２４年度改定では、本体部分を０・８８％引き上げる一方、薬価を１％引き下げ、全体は０・１２％のマイナス改定となった。

今回は本体部分を巡り、医療界や自民党の厚労族から、物価や賃金の上昇による医療機関の経営悪化を理由に大幅なプラス改定を求める声が出ており、首相も引き上げに前向きな姿勢を示してきた。