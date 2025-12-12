【アニバーサリーの鼓動】正広の高校時代、指導者を最も驚かせたのが勝負強さだった。新チームになった2年秋から4番。松本裕一郎監督が「私が率いた中で4番を外さなかったのは立石だけです」と回想したように、ここぞの一打に期待を寄せられていた。指揮官がなおも続ける。

「試合に本当に強かった。試合直前の練習で思った出来じゃなくても、確実に合わせてきました」

特筆すべきは、3年夏の大会だった。山口大会決勝の宇部鴻城戦では、5回に公式戦1号となる左越え2ラン。16年以来の甲子園大会へ導くと、初戦の小松大谷（石川）戦でも本領を発揮した。5点を追う4回1死二塁から、バックスクリーンへ2ラン。4番の2試合連続アーチで息を吹き返すと、7―6でサヨナラ勝ちした。同校にとって、3度目の出場で聖地初勝利。新たな歴史を刻んだ立役者に、松本監督は賛辞を惜しまない。

「ここでマサ（立石）が打てば流れ変わりそうだなというところで、絶対打ちましたね。でも、甲子園の一発は本当に驚いて。“ここで打つか、すごい子やな”と改めて思いました」

正広自身、チャンスで重圧を感じることはなかった。「だって、もったいないじゃないですか。せっかく自分の力を試す場で、プレッシャーを気にしたくないので」。背景にあるのは、毎朝欠かすことなく取り組んだティー打撃をはじめとするチーム随一の練習量。野球と真摯（しんし）に向き合っていたからこそ、大きな試合でも萎縮するようなことはなかった。

実戦での経験値にも後押しされ、上達の速度は周囲の予想をはるかに超えていった。「いろんな試合を経験して、場数も踏んで。強くなっていきましたね」と松本監督。紅白戦では115メートルあるグラウンドのバックスクリーンに当たる本塁打を放ち、「壊すなよ…」と首脳陣をヒヤリとさせたこともあった。高卒からのプロ入りもささやかれたが、正広にその選択肢はなかった。

「そのままプロ（という考え）はなかったです」

2年の秋から進路を探り始め、一番早くから熱心に見てくれていた創価大への入学を決意した。そこで正広は、後のドラフト1位指名につながる出会いを果たすことになる。