防衛省は来年度、宇宙分野を専門に担当する部署を創設する方針を固めた。

宇宙での防衛力強化に横断的に取り組む狙いがあり、参事官や担当職員１０〜数十人を整備計画局に配置する予定だ。来年度当初予算案に関連経費を盛り込む。

複数の政府・与党関係者が明らかにした。同省の宇宙分野は現在、装備品調達を扱う整備計画局と政策立案を担う防衛政策局に分かれている。これを一元化し、整備計画局に宇宙を担当する課長級の参事官を新たに置く。新部署が一体的に宇宙分野を扱うことで業務の効率化を図るとともに、専門人材の育成にも力を入れる。

同省は来年度、航空自衛隊を「航空宇宙自衛隊」に改称することを決めている。宇宙の監視を担う空自の宇宙作戦群（３１０人規模）は今年度中に宇宙作戦団（仮称、６７０人規模）に格上げした後、来年度に宇宙作戦集団（同、８８０人規模）とする方向だ。来年度当初予算案にはこうした関連経費も計上する。

自衛隊の宇宙分野の態勢強化に伴い、同省で政策を担う内局にもこれに対応する専門部署を設け、連携を円滑にしたい考えだ。

安全保障分野では、宇宙の重要性が高まっている。人工衛星は偵察や部隊間の通信に不可欠となる中、中国やロシアは他国の宇宙システムを妨害するため、衛星を攻撃する「キラー衛星」の開発に力を注ぐ。こうした状況を踏まえ、同省は宇宙での防衛力強化を進めている。