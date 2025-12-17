ピアニスト文音（あやね、23）が、森田健作（76）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（来年1月5日午後6時20分）とNACK5「青春もぎたて、朝一番！」（同18日午前6時30分）にゲスト出演する。

文音の父は歌手野口五郎（69）、母はタレント三井ゆり（57）。父から音楽の才能を、母から美貌を受け継いでいる。3歳でピアノを始め、今年3月に東京音大のピアノ演奏科を卒業。在学中の22年5月にピアニストとしてプロデビューした。ラジオ初出演の文音を前に、森田は「お父さんのことは昔から知っていますが、こんなに美しい娘さんがいたなんて」と驚きを隠せなかった。

文音という名前について「『文』は歌詞、『音』はメロディーを意味したそうです」と説明。昨年5月に野口がリリースしたセルフカバーアルバム「GOROes by myself 3」ではレコーディングに参加した。「父は、全部自分でやるんです。ドラムをたたいて、ベースを弾く……。ピアノを私が弾いて、歌ってもらいました。父に音楽家として扱ってもらって、すごく楽しかった。でも、音楽のことになると厳しいですね」と振り返った。

同アルバムの収録曲の「宇宙船地球号」ではアレンジも担当した。「いろいろな事にチャレンジして、ピアニスト、アレンジャーとして唯一無二の存在になって、音楽を届けられたら」と話している。

◆文音（あやね） 2002年（平14）6月5日、東京都生まれ。父は歌手野口五郎（69）、母はタレント三井ゆり（57）。国立音大学附中・高をへて、東京音大へ。25年（令7）3月に卒業。在学中の22年5月にNHK交響楽団のユニット「ゲートウェイ・ソリステン」のコンサートでピアニストとしてプロデビュー。