¥Î¥¢»²Àï¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼à£Øá¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¿©¤¤Æ¨¤²¡¡ÀµÂÎÌÀ¤«¤µ¤º¡Ö¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ê¤è¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤Î¥Î¥¢ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼à£Øá¤¬¿©¤¤Æ¨¤²¤ÎË½µó¤Ë½Ð¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ç£²¿Í¤Ï£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î·ý²¦¡¢´ÝÆ£ÀµÆ»ÁÈ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡££µ·î¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂàÃÄ¤«¤é¹ñÆâ¥Þ¥Ã¥È½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë£Â£Õ£Ó£È£É¤ÎÁêËÀ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢ÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤¬ÂçËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£ËÜ»æ¤¬ÆÈÀêÆþ¼ê¤·¤¿àÆùÀ¼á¤¬È½ÃÇºàÎÁ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£Ì£Ô£Ê¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤ÈÆâÆ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¡¢³¤³°¥Þ¥Ã¥È¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÔË¾¤Î¹ñÆâ½éÅÐ¾ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¥Î¥¢¸µÆü·èÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢£Â£Õ£Ó£È£É¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ»æ¤¬¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡Ö£Ø¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç¤Ê¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¡Ä¡£µÞ¹Ô¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤ÏÅ´²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿£Â£Õ£Ó£È£É¤È£Ø¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£Â£Õ£Ó£È£É¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÆüËÜ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤³¤³¤«¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤Ëº£Ç¯¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÇ»¤¤£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¤Ç¸µÆü¤«¤é¤Þ¤¿¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Î¥¢»²Àï¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î²¦ºÂÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤³¤Á¤é¤¬Í×µá¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÉñÂæ¤¬À°¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ì¤Ð²¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¡»»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£Ø¤â¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢°Õ³°¤È¸ý¤Ï³ê¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¹Ô¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¥Î¥¢¤Î¥ê¥ó¥°¡¢¸µÆü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤ÉñÂæ¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¤É¤¦¤âÀ¼¿§¤¬ÆâÆ£¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¾ì½ê¤¬À»ÃÏ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¶õ¼ª¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ù¥ë¥È¤ÎÊý¤«¤éÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤²ó¤·¡£·ý²¦¤«¤é¼õ¤±¤¿¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤Ê¡¢°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤À¡£²¶¤¿¤Á¤¬ÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯¤Ë¤âÈ¿ÏÀ¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²¶¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£Èà¤Ï²¶¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢²¶¤«¤é¤â¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤«¡©¡¡·¯¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤Î¤Ï¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ©¸æÉÔÇ½¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¤ÎÀµÂÎ¤ÏÆâÆ£¤¬ÂçËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÃË¤ÎÈ¯¸À¤â¤¤¤«¤Ë¤âÆâÆ£¤¬¸À¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤·¤«¤·£Ø¤Ï¡Ö²¶¤¬ÆâÆ£Å¯Ìé¤Ê¤Î¤«ÆâÆ£Å¯Ìé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¤½¤ó¤Ê»þ¤³¤½¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤½¤¦¡¢¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¡£¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ê¤è¡×¤È¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âÇö¤¤±ìËë¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½ª¤¨¤¿£Ø¤Ï¡ÖÎä¤á¤ëÁ°¤ËÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î²¾ÌÌ¤ò¼è¤Ã¤¿¤é´é¤¬¸«¤¨¤ÆÀµÂÎ¤¬¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤«¡Ä¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢ËÜ»æ¤Ë°ì»þÂàÀÊ¤ò»Ø¼¨¡£¤·¤«¤·ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤ÆÌá¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£