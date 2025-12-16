フィギュア全日本選手権が19日開幕

フィギュアスケートの2022年のグランプリ（GP）ファイナル女王・三原舞依（シスメックス）が18日、今季限りでの現役引退を表明した。全日本選手権（19日開幕、東京・代々木第一体育館）を翌日に控えたこの日、公式練習後の囲み取材で「18年間の全てを出し切りたい」と語った。26歳の決断に、フィギュアファンからは悲しみの声が上がった。

三原は17年、22年の四大陸選手権で優勝するなど国際大会で活躍してきた。19-20年シーズンは体調不良で競技から離れたものの、22-23年シーズンでGPファイナル優勝、全日本フィギュア2位となるなど復活。怪我とも戦いながら、多くのファンに愛されるスケーターとなった。

この日、公式練習を終えた三原は今季で競技から引退する意向を明かし「上を目指していきたい思いも強いと同時に、ついてこないところのもどかしさ、いろんな思いもあったりした」と抱えていた葛藤を表現した。涙はなく、競技から離れても何らかの形でスケートに携わりたい希望も口にした。

既に坂本花織、樋口新葉も今季限りでの引退を表明している。X上では「ああ……舞依ちゃんもかぁ……寂しくなるなぁ」「しっかり目に焼き付けるよ！」「予想はしてたけど発表されると寂しさ込み上げる」「とうとう三原さんの口から引退という言葉が」「ニュースにショックを受けています」などと“3人目”の決断に悲しみが広がった。

自身11度目の全日本。19日のショートプログラムは3番滑走で登場する。「今まで18年間スケートができていることに感謝しながら、全てを出し切りたい」と意気込んだ。



（THE ANSWER編集部）