ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）は27日、サウジアラビアのリヤドでWBC世界スーパーバンタム級9位のセバスチャン・へルナンデス（メキシコ）戦に臨む。過去に中谷のスパーリングパートナーを務めたWBA同級2位ラモン・カルデナス（メキシコ）は、練習のレベルの高さに舌を巻いていた。

米専門配信サービス「プロボックスTV」公式Xは、カルデナスへのインタビュー映像を公開。中谷とのスパーリングについて「99ラウンドやったよ。どのラウンドも全部違ったんだ。彼とナカタニ、スパーリングは毎回違った。クレイジーだよ」と驚きを隠せない様子だった。

中谷のボクシングIQの高さに感銘を受けたというカルデナス。「俺たちは絶え間なくアジャストし合った」「シャワーを浴びている時に彼に言ったのを覚えている。『おい、お前は賢い、本当に賢いよ』。俺が何かをすれば、お前も同じことをするからだ」と語っていた。

カルデナスは5月、米ラスベガスで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑み、8回45秒TKO負け。しかし、2回にダウンを奪うなど見せ場を作った。そんなカルデナスも中谷の頭脳には感嘆していた。

中谷は27日のへルナンデス戦がスーパーバンタム級転向初戦。来年5月には、東京ドームで井上とのビッグマッチも計画されている。



